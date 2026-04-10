Scimpanzé selvatici osservati mentre conduceva una "guerra civile" (pensata unicamente umana) in uno studio senza precedenti

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Un nuovo studio ha documentato quello che potrebbe essere il primo caso noto di "guerra civile" tra scimpanzé selvatici, rivelando un livello di conflitto interno precedentemente ritenuto unicamente umano.

La ricerca, pubblicata su Science , si concentra su una comunità di scimpanzé studiata a lungo nel Parco Nazionale di Kibale. Un tempo un gruppo coeso, gli scimpanzé si divisero in due fazioni intorno al 2015, formando quelli che gli scienziati in seguito identificarono come i gruppi "occidentale" e "centrale".

Negli anni successivi, il gruppo occidentale ha compiuto almeno 24 attacchi coordinati contro i loro ex compagni, uccidendo diversi maschi adulti e neonati. I ricercatori affermano che la scala e l'organizzazione della violenza ricordano i modelli osservati nei conflitti civili umani.

Il primatologo Aaron Sandel, che ha osservato i primi segni della scissione, ha osservato che gli scimpanzé inizialmente si comportavano come se incontrassero estranei piuttosto che come membri familiari del gruppo. Cambiamenti nella gerarchia sociale, la morte di individui chiave e persino focolai di malattie potrebbero aver contribuito al crollo della coesione del gruppo.

Sebbene gli scimpanzé siano noti da tempo per attaccare gruppi rivali, questo tipo di violenza sostenuta all'interno del gruppo è molto rara. Gli scienziati avvertono anche che pressioni ambientali come la deforestazione o il cambiamento climatico potrebbero aumentare la probabilità di conflitti simili in futuro.