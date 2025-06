Sconfiggi la solitudine con il dispositivo complementare Euvola Emotional AI

HQ

Perché fare amicizia o visitare la famiglia quando puoi semplicemente passare le tue giornate a parlare con un'intelligenza artificiale? Questo è esattamente il processo di pensiero cheSmart Ape Tech sembra aver avuto, poiché ora l'azienda tecnologica ha svelato i piani per il debutto di un dispositivo complementare AI che fungerà da partner in crescita, adattabile e costantemente disponibile.

È noto come Euvola Emotional AI Companion Device, ed essenzialmente è uno schermo seduto su un altoparlante che ospita un'intelligenza artificiale in grado di fornire una vera empatia e avere una memoria emotiva per tutta la vita. L'intelligenza artificiale ha anche elementi di personalizzazione e una voce e una somiglianza che vengono descritte come familiari, e l'obiettivo del prodotto è semplicemente quello di superare la solitudine fornendo qualcuno con cui le persone possano parlare.

Si dice che il gadget non abbia fotocamera, pubblicità, lanugine aggiuntiva, solo un modo per connettersi e parlare con il compagno AI che ospita. Dovrebbe imparare e crescere insieme a te mentre trascorri più tempo a comunicare con lui, e ricorderà anche gli eventi recenti e ti contatterà il giorno successivo.

Al momento, il prodotto non è una realtà, poiché Smart Ape è alla ricerca di finanziatori che lo aiutino a renderlo una realtà su Kickstarter. Al momento, 68 persone hanno sostenuto il progetto e raccolto oltre 11.400 sterline, che sono sufficienti per raggiungere il suo obiettivo, senza che al momento siano stati indicati obiettivi ambiziosi.

