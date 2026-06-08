Scooby-Doo sarà un vero cane nella serie prequel live-action di Netflix Scooby-Doo: Origins

Anche se abbiamo sempre saputo un po' cosa aspettarci dal casting degli attori da parte di Netflix per la serie prequel live-action, Scooby-Doo: Origins, la grande domanda è sempre stata come lo streamer avrebbe affrontato il celebre alano Scooby-Doo. In ogni adattamento di Scooby-Doo precedente, è stato utilizzato un cane animato, ma chiaramente Netflix vuole distinguersi dagli altri portando invece un vero cucciolo da protagonista nel prossimo progetto.

Come confermato da Netflix Tudum e mostrato in un breve clip sui social media, Scooby-Doo sarà ufficialmente un vero cucciolo nella prossima serie, con un adorabile cucciolo di alano scelto per l'occasione. Non ci viene detto se il cucciolo abbia un vero nome che si fa chiamare quando è fuori dal set, ma ci viene detto che il cane avrà un ruolo cruciale nel preparare la storia di questa saga.

"Scooby-Doo: Origins seguirà Shaggy e la sua vecchia amica Daphne Blake durante la loro ultima estate al campo. Gli adolescenti si ritrovano coinvolti in un mistero inquietante che circonda un cucciolo di alano solitario e smarrito che potrebbe aver assistito a un omicidio soprannaturale. Con l'aiuto della pragmatica e scientifica cittadina Velma Dinkley e del nuovo ragazzo strano ma sempre affascinante Fred Jones, si mettono in viaggio per risolvere il caso che li sta trascinando in un incubo inquietante che rischia di svelare tutti i loro segreti."

Oltre a questo, non ci viene detto molto altro su come questa serie possa essere una storia di origine per Mystery Inc., ma anche il coinvolgimento di Paul Walter Hauser in un ruolo non divulgato sarà fondamentale...

Per quanto riguarda gli altri membri del giovane cast, potete leggere di più qui.