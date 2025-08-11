Scoppia un incendio in un famoso vulcano spento in Scozia

HQ

Le ultime notizie sulla Scozia . Il caldo dell'estate ha portato a incendi e incendi che hanno colpito molti luoghi diversi in tutto il mondo. L'ultimo del gruppo è la Scozia, dove il paese del Nord ha visto uno dei suoi monumenti più famosi essere coperto di fumo e fiamme.

Secondo Sky News, il famosoArthur's Seat punto di riferimento è stato colpito da un incendio, essendo questo il vulcano spento che si trova appena fuori Edimburgo. L'incendio è stato segnalato per la prima volta nel pomeriggio di domenica 10 agosto e da allora ha visto le squadre antincendio correre sul posto per affrontare l'incendio e impedire che causasse danni alla città vicina.

L'ultimo aggiornamento sull'incendio afferma che il Scottish Fire and Rescue Service ha ora messo sotto controllo l'incendio e che ha due apparecchi sul posto per aiutare le squadre locali a individuare i punti caldi che rimangono. Non sono state segnalate vittime per quanto riguarda l'incendio, anche se ci sono state segnalazioni di persone che sono state viste fuggire dal punto di riferimento mentre l'incendio continuava a diffondersi.