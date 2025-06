Scopri di più sul gameplay da Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

HQ

Ti hai fatto aspettare, eh? Da quando è stata annunciata una rimasterizzazione di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, non vedevamo l'ora di tornare nel mondo di spionaggio di Hideo Kojima, e nell'ultimo trailer di gioco di State of Play, non solo abbiamo avuto modo di vedere Snake affrontare i classici boss di MGS in alta definizione; Abbiamo anche avuto modo di vedere altre modalità di gioco, come la modalità Snake vs. Monkey con un tema Ape Escape e quella che sembrava una sorta di modalità nascondino che coinvolgeva il camuffamento.

Speriamo di saperne di più sulle altre modalità del gioco prima che venga rilasciato il 28 agosto. Ti è piaciuto quello che hai visto?