Scopri il passato di Bancho the Chef nel prossimo prequel di Dave the Diver

Come ha fatto Bancho di Dave the Diver a diventare così incredibilmente abile con i suoi coltelli? Lo scopriremo in Bancho the Chef, attualmente in sviluppo per PlayStation 5 ed è stato annunciato durante l'evento Sony di martedì sera. Il gioco sembra mostrare la sua crescita in cucina insieme alla gestione di un ristorante giapponese, con una serie di mini-giochi come filettare pesce, scacciare mosche e versare tè.

Purtroppo, non abbiamo avuto una data di uscita, nemmeno approssimativa, per il gioco, che si svolge 19 anni prima di Dave the Diver, quando Bancho aveva ancora i capelli sulla testa. Gli sviluppatori descrivono il gioco come un mix di simulazione culinaria, RPG e avventura.

Guarda il primo trailer qui sotto.