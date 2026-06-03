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Bancho the Chef
Scopri il passato di Bancho the Chef nel prossimo prequel di Dave the Diver
Non ci sono notizie sui piani di lancio del gioco.
Come ha fatto Bancho di Dave the Diver a diventare così incredibilmente abile con i suoi coltelli? Lo scopriremo in Bancho the Chef, attualmente in sviluppo per PlayStation 5 ed è stato annunciato durante l'evento Sony di martedì sera. Il gioco sembra mostrare la sua crescita in cucina insieme alla gestione di un ristorante giapponese, con una serie di mini-giochi come filettare pesce, scacciare mosche e versare tè.
Purtroppo, non abbiamo avuto una data di uscita, nemmeno approssimativa, per il gioco, che si svolge 19 anni prima di Dave the Diver, quando Bancho aveva ancora i capelli sulla testa. Gli sviluppatori descrivono il gioco come un mix di simulazione culinaria, RPG e avventura.
Guarda il primo trailer qui sotto.
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