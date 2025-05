Scopri le origini dei Titani nell'antologia grafica Monsterverse Declassifed di Legendary

HQ

Il Monsterverse di Legendary sembra non perdere mai un colpo quando si tratta di offrire scene e momenti ricchi di azione con bestie grandi come grattacieli. Tuttavia, l'universo cinematografico non è necessariamente il migliore nell'esplorare le origini delle sue numerose creature, motivo per cui potrebbe interessare ai fan il fatto che sia arrivata una nuova antologia grafica per approfondire queste aree.

Conosciuto come Monsterverse Declassified, il libro cerca di esplorare la storia di una collezione di mostri famosi, tra cui l'orrore a otto zampe che è Abaddon, il protettore goffo Behemoth, l'antico e mitologico Tiamat, e il preferito dai fan e il più piccolo dei Titans, Titanus Doug.

La descrizione del libro spiega: "Esplora i grandi angoli inesplorati del Monsterverse in questa emozionante antologia grafica che approfondisce i miti precedentemente classificati e le origini degli imponenti mostri che conosciamo come Titani!... Tutto questo e molto altro ancora è stato rivelato grazie a documenti appena scoperti direttamente dalle cripte protette di Monarch, la misteriosa agenzia di scopritori e difensori in un'epoca di mostri. Lascia che il mito sia la tua bussola in questo viaggio attraverso il Monsterverse... "

Il libro è attualmente disponibile per l'acquisto in formato tascabile presso una varietà di rivenditori. Su Amazon, ad esempio, puoi accaparrartene una copia per $ 20.

Annuncio pubblicitario: