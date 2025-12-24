Scopri momenti classici di Star Wars ricreati con animazioni fatte a mano in Star Wars Minis
Dalle corse di pod all'allenamento di Yoda, Star Wars mostra alcuni dei suoi momenti migliori con adorabili nuove lenti.
Proprio quando pensi di aver visto ogni momento importante di Star Wars in ogni possibile modo, Lucasfilm ti riporta subito. Star Wars Minis è una nuova serie di cortometraggi animati che riporta in vita i nostri momenti preferiti del franchise in nuovi stili di animazione fatti a mano.
Dalle bambole lavorate a maglia alle Stelle della Morte in pan di zenzero, questa impressionante serie animata è molto varia, pensata principalmente per i fan più giovani di Star Wars. Non ci offre nulla di nuovo, che ormai è un classico Star Wars, ma ci permette di rivivere alcuni momenti di fantascienza senza tempo.
Puoi vedere un video di alcune scene dietro le quinte pubblicate sui social media sopra, e un video più lungo sulla Morte Nera di pan di zenzero qui sotto: