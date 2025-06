Scopri quanto è facile usare GameShare per Switch 2

HQ

Una funzione molto utile con il Switch 2 è il cosiddetto GameShare, che ti consente di prestare digitalmente i tuoi giochi ad altri. Finora, Nintendo ha parlato sorprendentemente poco di questa cosa molto intelligente, ma ora l'ha presentata in modo più dettagliato tramite l'app Nintendo Today.

Diverse persone hanno pubblicato il video di presentazione su Bluesky, dove possiamo vedere quanto sia facile condividere il tuo gioco con altri dispositivi Switch nelle vicinanze, che non deve essere il Switch 2 (anche se, sembra che solo il Switch 2 possa essere quello che condivide i giochi).

Nel video viene riprodotto 51 Worldwide Games, che è già stato confermato per ricevere un aggiornamento Switch 2, e tutto ciò che devi fare è selezionare GameShare nei menu, dopodiché gli altri dispositivi Switch selezionano GameShare nel menu principale della loro console. Dopodiché, viene inviato agli altri dispositivi e si può giocare immediatamente insieme.

La tecnologia si basa su Wii U, dove era possibile per una persona giocare sulla TV mentre un'altra giocava sullo schermo integrato. Tutti i soggetti coinvolti vedono il gioco come se lo possedessero, e sarà quindi fantastico, ad esempio, per i titoli cooperativi in cui tutti possono ora andare per la propria strada e vedere il mondo sul proprio schermo senza doversi relazionare con ciò che il giocatore sta facendo. Guarda il video nel post qui sotto.

Non vediamo l'ora di testare noi stessi GameShare al lancio del Switch 2 il 5 giugno. I titoli che sappiamo supporteranno questo sono attualmente: