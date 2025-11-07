news
Scopri tutti i DevGAMM Awards 2025 in tempo reale
Copriamo ancora una volta l'evento di Lisbona, dove alcuni dei migliori progetti indie to AA ottengono un succoso premio.
E' di nuovo novembre, il che significa che l'anno sta volgendo al termine e che i DevGAMM Awards vengono consegnati a Lisbona. E Gamereactor è presente presso la sede per parlarvi dei candidati e dei vincitori da una selezione totale di 610 candidati. Proprio come capita che vivano dal vivo nella capitale portoghese:
Scelta degli sviluppatori
- #Drive Rally
- Winner: Glasshouse
- Light Odyssey
- Map Map - A Game About Maps
- Monowave
Voto della community
- Dungeon Rampage
- Heroes of Might and Magic: Golden Era
- Winner: Misery
- Outbound
- Popucom
Riflettori indie dell'Epic Games Store
- Go Home Annie
- Kletka
- Mark of the Deep
- Winner: Promise Mascot Agency
- Viscerafest
Premio Game Changer di Aptoide
- Winner: Battle Cars: Nitro PvP Shooter
- Great: Memories of Azur
- Microacro: Downtown Detective
- Rail Rescue: Puzzle Lines
- Realms of Conquest: Rapture
Miglior gioco indie di sistema e strategia di Astro Logical
- Winner: Crowded - A Crow City Builder
- Dead in Antares
- Die in the Dungeon
- Drop Duchy
- Odsparks: An Automatíon Adventure
Miglior gioco indie di TinyBuild
- Acts of Blood
- Cosmic Race: Galactic Showdown
- Winner: DDOD
- Glintseeker Island
- Lost in the Roots