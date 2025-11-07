Scopri tutti i DevGAMM Awards 2025 in tempo reale

HQ

E' di nuovo novembre, il che significa che l'anno sta volgendo al termine e che i DevGAMM Awards vengono consegnati a Lisbona. E Gamereactor è presente presso la sede per parlarvi dei candidati e dei vincitori da una selezione totale di 610 candidati. Proprio come capita che vivano dal vivo nella capitale portoghese:

Scelta degli sviluppatori



#Drive Rally



Winner: Glasshouse



Light Odyssey



Map Map - A Game About Maps



Monowave



Voto della community



Dungeon Rampage



Heroes of Might and Magic: Golden Era



Winner: Misery



Outbound



Popucom



Riflettori indie dell'Epic Games Store



Go Home Annie



Kletka



Mark of the Deep



Winner: Promise Mascot Agency



Viscerafest



Premio Game Changer di Aptoide



Winner: Battle Cars: Nitro PvP Shooter



Great: Memories of Azur



Microacro: Downtown Detective



Rail Rescue: Puzzle Lines



Realms of Conquest: Rapture



Miglior gioco indie di sistema e strategia di Astro Logical



Winner: Crowded - A Crow City Builder



Dead in Antares



Die in the Dungeon



Drop Duchy



Odsparks: An Automatíon Adventure



Miglior gioco indie di TinyBuild