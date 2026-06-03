Scott Pelley, veterano di 60 Minutes, licenziato dopo uno scontro con la nuova dirigenza conservatrice della CBS

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Non molto tempo fa, il nuovo team proprietario di Paramount, che rimane molto legato al presidente Trump e alla sua amministrazione, ha nominato Bari Weiss, ex proprietaria del Free Press, come caporedattore della CBS, e da allora ci sono stati scontri tra il personale e lei.

Questo ha portato al licenziamento immediato di uno dei leggendari giornalisti del celebre 60 Minutes, presumibilmente a causa di una riunione cruciale di tutti, in cui la stessa persona ha criticato Weiss e la dirigenza per i loro pregiudizi politici.

Stiamo parlando di Scott Pelley, che secondo CBS è stato licenziato "per giusta causa" e gli analisti prevedono che Pelley intraprirà azioni legali contro la rete per la causa e il modo del suo licenziamento.

Dopo l'incontro tra lo staff in cui criticò il produttore esecutivo nominato da Weiss, Nick Bilton, ricevette la seguente lettera da Bilton stesso:

"La tua antipatia verso il futuro dello show è stata chiara e forte. E ti ho sentito. Il suo lavoro con CBS è terminato per giusta causa con effetto immediato."

Pelley afferma in una dichiarazione che "il nuovo proprietario della nostra rete" sta mettendo da parte l'eredità di 60 Minutes, "apparentemente per guadagnarsi un momento di favore con l'amministrazione Trump."