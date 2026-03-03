HQ

Considerando il suo carattere retrò e lo stile arcade, Scott Pilgrim è una proprietà intellettuale praticamente pensata per un adattamento di un videogioco picchiaduro. Lo abbiamo visto nel 2010 quando Scott Pilgrim vs. The World: The Game è apparso sui nostri schermi, e ora - molti anni dopo - possiamo di nuovo salvare Toronto con i nostri eroi e ex preferiti in Scott Pilgrim EX.

In modo simile a Scott Pilgrim Takes Off, Scott Pilgrim EX ci allontana dalla storia che conosciamo di Scott che sconfigge le ex malvagie di Ramona Flowers, e ci fa invece alleare alcune di loro per affrontare un nuovo nemico. Tre gang nei demoni, vegani e robot, si contendono il controllo di Toronto, e spetta a Scott e ai suoi amici farli cadere in tempo per l'ultimo concerto dei Sex Bob-Omb.

È una storia fresca e divertente che nasce dalla collaborazione con Bryan Lee O'Malley, creatore di Scott Pilgrim, quindi ha un importante sigillo di approvazione. La missione principale ti porta attraverso una meravigliosa ricostruzione pixelata di molte delle location chiave del romanzo grafico, oltre ad alcune nuove. Lo stile artistico qui è vibrante, retrò e ha dettagli meravigliosi rispetto al primo gioco. Risalta davvero e si sente unicamente Scott Pilgrim, dando a questo franchise piuttosto piccolo ma molto amato una nuova mano di vernice, proprio come fece la serie animata di Netflix qualche anno fa.

Mentre Scott e la sua banda cercano di salvare i compagni di band di Sex Bob-Omb (insieme a Young Neil), non ti limiterai a guardare lo sfondo pixelato e grazioso. Dopotutto, questo è un picchiaduro e ci sono molti nemici da sconfiggere. Se hai già giocato a un gioco arcade d'azione a scorrimento laterale, saprai a cosa ti stai cacciando. I nemici appaiono da entrambi i lati dello schermo, spesso in gran numero, facendoti sentire un grande duro quando li colpisci tutti con combo fluide e precise. Il combattimento in Scott Pilgrim EX è veloce, reattivo e stiloso. I personaggi del gioco hanno ciascuno un ruolo unico, con il proprio set di mosse, assist e altro ancora, permettendo un gioco davvero vario quando provi personaggi diversi. Ho giocato per la maggior parte della mia run come Lucas Lee, che è un grappler lento ma potente, prima di sostituire Scott più avanti per provare uno stile di gioco più all-rounder.

È un vero piacere farsi strada a pugni per le strade di Toronto, soprattutto con le immagini già menzionate e la colonna sonora potente di Anamanaguchi. Tuttavia, durante il mio breve periodo con Scott Pilgrim EX ho incontrato un paio di intoppi nel gameplay. Muoversi su o giù e saltare per colpire i nemici è molto incoerente, e anche se in questo side-scroller non ti muovi spesso sull'asse Y, noterai quando fatichi a colpire un pugno saltellante con un nemico di cui sei sicuro di essere proprio accanto a loro. C'è un boss volante in particolare che si è rivelato un combattimento piuttosto fastidioso, perché rimane in aria così spesso che è quasi impossibile fare una combo solida. Con le combo del gioco così divertenti e visivamente affascinanti, è un vero peccato che prendere il volo ti privi di loro.

Inoltre, man mano che avanzi in Scott Pilgrim EX, troverai il gioco non solo iperstimolante perché ti lancia tutto e il lavandino della cucina in nome della difficoltà, ma sembra anche scoraggiarti dal provare nuovi personaggi. Come detto, dopo un sacco di divertimento con Lucas Lee, sono passato a Scott, solo per rendermi conto che cambiare personaggio significava praticamente nerfarti da solo. Guadagni livelli combattendo in Scott Pilgrim EX, ma questi sono specifici per il personaggio. È un po' strano che, in un gioco con sette personaggi giocabili, ognuno con uno stile unico, sembri quasi tabù cambiare nel mezzo di una campagna.

Non sono difetti gravi dell'esperienza complessiva, ma si notano durante una partita di Scott Pilgrim EX. Eppure, è difficile smorzare l'entusiasmo che provavo ogni volta che prendevo questo per tornare a Toronto. Certo, una partita d'avventura non richiederà più di qualche ora e potrebbe essere completata in fretta in un pomeriggio se lo desideri, ma il ciclo di combattimento principale del gioco rimane così divertente che potresti facilmente rifarlo, anche solo per rigiocare un boss preferito o vedere cosa possono fare gli altri personaggi.

Se, come me, ti piaceva Scott Pilgrim da bambino e volevi sempre più di questo franchise poco serio e nerd, allora Scott Pilgrim EX è una dose perfetta di grafica pixelata, ex malvagi e nemici che esplodono in monete quando vengono sconfitti. È indubbiamente breve, e presenta alcune scelte strane nel design e nel gameplay, ma brilla così bene dal punto di vista stilistico che è impossibile non apprezzarlo per i fan della serie grafica, che abbiate iniziato a leggere i fumetti, il film o anche la serie Netflix. Forse non è il miglior picchiaduro che abbia mai giocato, ma è un'aggiunta piacevole all'arsenale sempre più grande di picchiaduro di Tribute Games.