Scott Pilgrim EX Anteprima hands-on: Qualcuno mi porti la mia tavola!

HQ

Dopo un breve dominio della cultura popolare tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010, sembra che Scott Pilgrim possa essere tornato completamente. La miniserie Netflix Scott Pilgrim Takes Off è stata un ottimo sguardo alla realtà alternativa della classica storia della graphic novel, e ora abbiamo Scott Pilgrim EX come un'altra dose di immagini da cartone animato e azione arcade che colpisce i nostri schermi.

Alla Gamescom, Scott Pilgrim EX consisteva nel mio ultimo appuntamento, e che modo di concludere lo show. Dopo aver corso da una sala all'altra, essere rimasti bloccati in fila e aver scusato profusamente anche solo un paio di minuti di ritardo, è stato bello sedersi su un divano e giocare a un picchiaduro cooperativo. Mi è sembrata un'esperienza perfetta per il fine settimana e, anche se probabilmente ero abbastanza stanco da godermi la vernice asciugarsi alla fine della Gamescom, sono stato contento di aver avuto il piacere visivo di Scott Pilgrim EX.

Scott Pilgrim EX vede la città di Toronto conquistata da demoni, vegani e robot. Questo non spinge Scott all'azione, però, poiché decide di ricominciare a prendere a calci nel sedere solo quando i suoi compagni di band vengono rapiti da forze oscure. Lui, Ramona, Roxie e Lucas si alleano per rimettere insieme la banda e, naturalmente, devono combattere ondate dopo ondate delle tre fazioni nemiche che conquistano la città.

Annuncio pubblicitario:

La storia sembra essere ben distante dal canone principale di Scott Pilgrim, dandoci anche tutti i personaggi che conosciamo e alcuni volti nuovi. Una configurazione spin-off perfetta, in realtà, in cui non devi preoccuparti di come tutto si incastra tra. Non c'era molta narrazione da vivere nella mia sessione di gioco, ma ho individuato l'inizio di una storia divertente che sembra adattarsi molto all'atmosfera di Scott Pilgrim. Il fatto che Bryan Lee O'Malley fosse a bordo per aiutare con la narrazione è una grande vittoria e aggiunge quel livello extra di autenticità.

Scott Pilgrim EX funziona come molti altri picchiaduro, ma sembra visivamente distinto. Il suo stile pixelato combina il meglio dell'aspetto della graphic novel con i giochi classici, ed è una gioia esplorare la mappa sostanziale che Tribute Games ha creato. Ogni personaggio, nuovo o vecchio, ha il suo stile distintivo ed è difficile non avere nostalgia quando si gioca Scott Pilgrim EX se si legge la serie di graphic novel in passato.

Come accennato, il gameplay è in gran parte quello che ti aspetteresti. Premi il pulsante dell'attacco leggero per combo più rapide e combinalo con l'attacco pesante per alcune animazioni combo speciali. Ogni personaggio ha anche la propria abilità speciale, che può alterare il corso di un combattimento. Lucas Lee, ad esempio, stordisce ogni nemico sullo schermo con le sue numerose controfigure (capito? Controfigure??) Il che è davvero utile se stai iniziando a sentirti sopraffatto. Puoi anche raccogliere e lanciare i nemici e gli oggetti che trovi a terra per una maggiore profondità nel combattimento. Scott Pilgrim EX non sembra consentire molta varietà in ciò che puoi fare nei panni di ogni personaggio, ma si concentra invece su una sensazione di cartone animato del sabato mattina nel suo gameplay. Nessuna pressione, nessuna fretta. Basta premere i pulsanti e guardare le cose interessanti che accadono sullo schermo davanti a te.

Annuncio pubblicitario:

C'è una varietà in più negli oggetti che puoi acquistare nei negozi e raccogliere durante le tue corse, poiché influenzeranno le statistiche dei tuoi personaggi. Nel breve tempo che ho avuto a disposizione con il gioco, è stato onestamente abbastanza difficile vedere un cambiamento importante rispetto ai buff che gli oggetti mi hanno dato, ma posso immaginare che nel tempo vedrai più di un aumento serio man mano che raccogli più oggetti.

Scott Pilgrim EX non è il picchiaduro più profondo a cui ho giocato di recente, ma riesce nell'aspetto più importante di questo genere, che è la godibilità. Il gioco è semplicemente divertente da prendere e giocare. È anche un'aggiunta fedele all'universo di Scott Pilgrim, che sarà doppiamente gradita ai fan del film, della serie Netflix o delle graphic novel. Prendere a pugni vegani, demoni, dinosauri e robot è stato uno spasso e posso immaginare che questo gioco si inserisca facilmente in una serata in cui voglio spegnere il cervello e sbattere la testa delle persone con lo skateboard di Lucas.