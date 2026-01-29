Gamereactor

Scott Pilgrim EX

Scott Pilgrim EX fissa la data di uscita di marzo

Ha anche rivelato l'ingresso di altri due personaggi giocabili.

Il nostalgico picchiaduroScott Pilgrim EX ha fissato la data di uscita e si unisce a un marzo sempre più intenso mentre svela due nuovi personaggi aggiunti al suo roster. Matthew Patel e Robot-01 si uniranno alla formazione, mentre cercheranno di salvare Toronto da vegani, robot e demoni.

Per questi ultimi due tipi di nemici, sembra che Patel e Robot-01 combatteranno contro i loro ex alleati. Patel evocò famosamente demoni per aiutarlo nella lotta contro Scott, e basta uno sguardo a Robot-01 che avrebbe potuto facilmente mimetizzarsi tra i nemici robot.

Con una storia completamente nuova del creatore originale di Scott Pilgrim, Bryan Lee O'Malley, Scott Pilgrim EX ci permette di tornare ancora una volta a una Toronto piena di personaggi strani e persone che esplodono in monete quando vengono sconfitte. Con sette personaggi disponibili e incluso il modo cooperativo a 4 giocatori, Scott Pilgrim EX sembra che ci riporterà ai giorni esaltanti dei combattenti co-op sul divano questo marzo.

