Scott Pilgrim EX fissa la data di uscita di marzo

HQ

Il nostalgico picchiaduroScott Pilgrim EX ha fissato la data di uscita e si unisce a un marzo sempre più intenso mentre svela due nuovi personaggi aggiunti al suo roster. Matthew Patel e Robot-01 si uniranno alla formazione, mentre cercheranno di salvare Toronto da vegani, robot e demoni.

Per questi ultimi due tipi di nemici, sembra che Patel e Robot-01 combatteranno contro i loro ex alleati. Patel evocò famosamente demoni per aiutarlo nella lotta contro Scott, e basta uno sguardo a Robot-01 che avrebbe potuto facilmente mimetizzarsi tra i nemici robot.

Con una storia completamente nuova del creatore originale di Scott Pilgrim, Bryan Lee O'Malley, Scott Pilgrim EX ci permette di tornare ancora una volta a una Toronto piena di personaggi strani e persone che esplodono in monete quando vengono sconfitte. Con sette personaggi disponibili e incluso il modo cooperativo a 4 giocatori, Scott Pilgrim EX sembra che ci riporterà ai giorni esaltanti dei combattenti co-op sul divano questo marzo.