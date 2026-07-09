Scott Snyder non sta per concludere Absolute Batman tanto presto

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Absolute Batman, il fulcro del nuovo Universo Assoluto DC come mostrato dai suoi lettori, non andrà da nessuna parte tanto presto. Anche se Absolute Batman ha una fine, la reinterpretazione di un Batman enorme e operaio ha un piano per decine di numeri davanti.

Almeno, secondo Scott Snyder, che in una recente diretta (via CBR) ha confermato che Absolute Batman è programmato fino al numero #50.

"L'abbiamo pianificata fino al #50, e non è la fine. È come se fosse la fine del primo grande ciclo, su Batman che diventa chi deve essere, combattendo Joker. Quindi è un po' come un grande primo anno della sua vita, capisci?" disse Snyder.

Non si sa se, dopo il primo anno, la storia di Absolute Batman porterà a una chiusura della storia di Absolute Batman, ma non dovremo preoccuparci di questo per un po'. Il numero #50 di Absolute Batman non uscirà prima della fine del 2028, se il ritmo attuale dei fumetti vuole continuare.