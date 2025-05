Scottie Scheffler resiste all'inseguimento di Jon Rahm e vince il PGA US Open

HQ

Scottie Scheffler è il secondo vincitore del Grande Slam di golf dell'anno, trattenendo un ispirato Jon Rahm. Lo spagnolo ha vinto due major, US Open 2021 e Augusta 2023. Scheffler, 28 anni, del New Jersey, aggiunge un terzo Grande Slam alla sua collezione, dopo Augusta 2022 e 2025.

Scheffler, il numero 1 del mondo, ha iniziato con un vantaggio di tre colpi, ma quella che sembrava una vittoria sicura si è trasformata in un gioco del gatto e del topo con Rahm, il golfista basco ex numero 1 del mondo e l'anno scorso il secondo atleta più pagato al mondo secondo Forbes. L'inseguimento non è durato a lungo, tuttavia, e un paio di due birdie nel nack nine hanno permesso a Rahm di mantenere una distanza definitiva.

Una vittoria dominante in cinque colpi, la più grande agli US Open da quando Rory McIlroy vinse di otto nel 2012. Alla fine, il crollo di Rahm ha permesso a Bryson DeChambeau, secondo classificato l'anno scorso al campionato PGA, di raggiungere il secondo posto agli US Open di quest'anno.