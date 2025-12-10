Scramble Knights Royale è un battle royale ispirato a Zelda

The Legend of Zelda e battle royale. Sono due termini che non ci si aspetta spesso di vedere nella stessa frase né di sentire nello stesso respiro, ma lo sviluppatore Funktronic Labs crede che forse sia un po' un peccato e che ci sia l'opportunità di fonderli.

Come parte di Day of the Devs, lo studio con sede a Pasadena, California, ha presentato Scramble Knights Royale, un'esperienza battle royale ispirata a The Legend of Zelda e ai classici giochi d'avventura. Come, vi chiederete? Il gameplay è progettato in modo tale che 32 giocatori vengano catapultati in un'arena con isole composte da città, dungeon e missionari, e per sopravvivere devi avventurarti e trovare nuovi bottini, così che quando incontri un avversario tu sia pronto ad affrontarlo.

Nel comunicato stampa ci viene detto che il gioco promette di offrire una grande sensazione di fantasia di potere, dove si diventa progressivamente più forti e letali, il tutto abbinando questo a combattimenti intensi che raggiungono il culmine durante l'azione PvP.

Oltre all'azione battle royale, Scramble Knights Royale ha un Homestead che puoi decorare come vuoi quando sei lontano dall'azione, oltre a personaggi personalizzabili che possono indossare cosmetici guadagnati giocando nelle diverse stagioni. Guardando alle modalità di gioco, al lancio sarà supportata l'azione in solitaria, ma lo sviluppatore promette una coda in duo in futuro, che senza dubbio interesserà i giocatori locali poiché supporta lo schermo condiviso online.

Per maggiori informazioni su Scramble Knights Royale, che arriverà su PC tramite Steam e Xbox nel 2026, date un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.