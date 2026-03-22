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Gli anni '90 furono un'età d'oro per i giochi di corse arcade. Basta guardare Ridge Racer, Daytona USA e Virtua Racing, tutti giochi di corse arcade usciti nella prima metà degli anni '90. Era un mercato difficile, ma ciò non impedì al piccolo studio italiano Graffiti di rilasciare il loro arcade racer Screamer per PC. Anche se era chiaramente ispirato a Ridge Racer, era comunque un gioco a sé stante e poteva facilmente reggere in piedi da solo.

L'anno successivo, Graffiti cambiò nome in Milestone, come lo conosciamo oggi, e quando guardi ai giochi per cui sono diventati più famosi nel tempo - titoli come Ride, MotoGP e Superbike World Championship - è facile dimenticare che hanno davvero le loro radici nel segmento delle corse arcade. Secondo me, Milestone dà il meglio di sé quando crea giochi di corse arcade, e lo hanno dimostrato con Gravel dal 2018 e più recentemente con Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged dal 2023. Ora Milestone è tornato e stanno rilanciando il gioco di corse arcade che ha dato inizio a tutto per loro: Screamer.

Screamer è qualcosa di raro come un gioco di corse arcade con una storia. Il gioco è ambientato in un futuro prossimo e la campagna si chiama Il Torneo, che ruota attorno a una corsa illegale in strada organizzata dal misterioso signor A (Troy Baker). Ci sono cinque squadre molto diverse che partecipano a questo torneo; tra questi ci sono Strike Force Romanda, un gruppo di pop star giapponesi; Anaconda Corp., composta da misteriosi personaggi provenienti dal produttore di armi e dall'azienda di cyber-sicurezza omonima; e Kagawa-Kai, una squadra composta da membri di un'organizzazione criminale. A proposito, durante il Torneo puoi giocare con tutte e cinque le squadre.

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La storia è raccontata attraverso una combinazione di alcune sequenze anime davvero sorprendenti create dallo studio di animazione giapponese Polygon Pictures - noto soprattutto per varie serie e film anime e fantascientifici - e alcune conversazioni piuttosto statiche e noiose, familiari dai classici JRPG, dove i personaggi si trovano su lati opposti dello schermo con una casella di testo tra di loro. Purtroppo, predomina quest'ultimo. La storia non è particolarmente avvincente; È diviso in una lunga serie di capitoli e serve principalmente come scusa per lanciare il giocatore in una serie di gare veloci di vario tipo, spesso con obiettivi diversi da raggiungere lungo il percorso.

La campagna è piuttosto lunga, e passi parecchio tempo ad ascoltare i dialoghi tra i personaggi rivali del gioco. A questo si aggiunge un livello di difficoltà piuttosto disomogeneo, che rende l'intero gioco decisamente prolungato. Screamer è, per sua stessa natura, un gioco non facile, e il livello di difficoltà è purtroppo un po' disomogeneo. Ho notato che il livello di difficoltà scendeva improvvisamente a intervalli regolari, per poi risalire bruscamente, il che significa che ogni tanto si incontrano muri piuttosto ripidi. Mi sono ritrovato a vincere facilmente una gara, solo per vedere la successiva richiedere fino a 20 tentativi, dopo di che la successiva è stata vinta di nuovo con facilità. È irregolare ed è un vero peccato.

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Oltre a The Tournament, Screamer offre anche una vasta gamma di altre modalità di gioco. Ci sono la Gara Standard, la Gara a Squadre, il Time Attack, il Checkpoint, la Sfida Punteggio, la Sfida Overdrive e infine il Multiplayer, dove puoi giocare in Mixtape (le modalità di gioco casuali sono selezionate dal gioco prima di ogni gara), Gara a Squadre Classificata e Schermo Diviso Locale per un massimo di quattro giocatori. Quindi, qui in Screamer ci sono sicuramente molte opzioni di gioco, e tutto si svolge su 32 piste distribuite in quattro aree: la metropoli illuminata al neon di Neo Rey, il bollente Sky Road Desert, la riserva naturale Forest #13 e una quarta area segreta, rivelata solo più avanti nella campagna. I tracciati sono un buon mix di strade tortuose e lunghi rettilinei, ma è un po' sorprendente che non contengano scorciatoie nascoste e simili, che altrimenti si trovano spesso in questi giochi arcade.

Se si ignora lo squilibrio di difficoltà già menzionato, le gare in sé sono piuttosto interessanti, dato che questo non è il classico arcade di corse. Innanzitutto, usi entrambi i joystick del controller per guidare le auto; quella sinistra serve per girare l'auto e quella destra per il drifting. Le auto sono molto pesanti e a malapena possono girare, ma unite alla capacità di driftare, sono piuttosto agili. Tuttavia, ci vuole un po' di pratica per sterzare usando entrambe le levette, ma ci prendi la mano e ci sono diversi assist che puoi attivare. Alcuni di questi aiuti sono così estremi che diventa difficile vincere le gare, ma almeno non si schianta lì. Ancora una volta, qui si tratta tutto di equilibrio.

Screamer ha parecchi sistemi, considerando che si tratta di un gioco di corse arcade. Tutte le auto sono dotate di un "Sistema Echo", assolutamente cruciale per il successo nelle gare. Innanzitutto, i cambi delle auto sono semiautomatici, il che significa che devi cambiare marcia al momento giusto e, se non lo fai, la macchina lo farà da sola dopo un po', ma questo costa tempo prezioso in pista, tempo che non hai. Se riesci a cambiare marcia al momento giusto, una barra Boost si riempie, e questo Boost può essere attivato in due modi: o dando un boost breve standard, oppure, se lo fai esattamente al momento giusto, un boost più lungo e potente. Puoi paragonarlo un po' a "Active Reload" in Gears of War, dove devi ricaricare al momento giusto per ricaricare più velocemente e ottenere un piccolo boost. Inoltre, c'è sia uno scudo che un attacco "Strike" che puoi attivare usando la stessa energia del tuo Sistema Echo, con quest'ultimo che fa esplodere gli avversari se li investi mentre lo Strike è attivo.

DEVI padroneggiare il Sistema Eco se vuoi avere qualche possibilità di vincita. Penso sia un po' un peccato che il sistema venga essenzialmente imposto in questo modo, dato che non c'è modo di evitarlo. Se non usi il boost, non vinci, e puoi praticamente solo potenziare facendo cambi di marcia a tempo. Vale anche la pena menzionare che il gioco soffre di un grave "rubber banding". Questo significa che sembra che ci sia una potente elastica tra te e i tuoi avversari, impedendoti di tirare davvero avanti a loro, mentre vengono ritirati verso di te dall'elastico. Questo significa che se commetti un errore, puoi scendere dal primo al sesto posto in pochi secondi, e purtroppo l'elastico non è altrettanto forte quando gli avversari sono davanti a te. È anche tipico che se usi il boost, anche gli avversari in arrivo lo spingono, e tutti questi trucchi un po' "economici" usati per tenere il giocatore al guinzaglio possono essere frustranti. Va detto però che PUOI cavartela tirando avanti e puoi superare i tuoi avversari, ma il gioco fa di tutto per tenerti al guinzaglio stretto.

Dopo ogni gara vieni costantemente premiato con miglioramenti estetici per le tue auto, che vanno da nuovi cerchi, portiere, cofani, luci, spoiler e molto altro, quindi ci sono molte opportunità per potenziare le tue auto come preferisci. Curiosamente, non ci sono alcun miglioramento delle prestazioni, quindi se non ti interessa l'aspetto di un'auto, questa parte del gioco è completamente irrilevante. Le auto, proprio come in Ridge Racer, sono fittizie, ma sono progettate in modo tale che si possano ancora riconoscerle, dato che assomigliano grosso modo a auto reali senza esserle davvero.

L'aspetto visivo di Screamer è piuttosto rifinito; È molto allegro e tutto funziona senza intoppi e fluidità. Il gioco ha un aspetto ispirato agli anime, le auto appaiono un po' cartoonesche e tutto è pieno di tipografia in movimento e simili. Questo si adatta alla natura molto arcade del gioco, ma non è sempre il più bello, e la qualità dell'immagine a volte può risentirsi quando succede molto contemporaneamente sullo schermo. L'audio è piuttosto buono, con una colonna sonora incisiva e alcune ottime interpretazioni dei doppiatori. Per qualche motivo, i vari personaggi parlano tutti lingue diverse - ci sono inglese, francese, italiano, tedesco, giapponese, qualcosa che suona come olandese - e altre lingue che non riesco a identificare. Eppure si capiscono tutti, e non sono del tutto sicuro di cosa Milestone avesse in mente qui, perché sembra un po' sciocco.

Screamer è una bestia strana. È qualcosa di raro come un gioco di corse arcade (ormai non ne vediamo molti), unito a una storia che occupa quasi troppo spazio, poiché, come detto prima, passi molto tempo a sederti e cliccare sulle conversazioni tra i personaggi rivali del gioco. Il gameplay è pieno di sistemi che non puoi ignorare se vuoi avere qualche possibilità di vincere, e non sono sicuro di cosa pensare di questo. Potrebbe funzionare per alcune persone, ma a me piacerebbe avere l'opzione di usare Boost quando ne ho voglia, non perché devo.

Tutto sommato, Screamer è stata una piccola delusione per me. La parte peggiore è il livello di difficoltà a volte molto variabile, che all'inizio del gioco mi faceva temere di essermi semplicemente perso qualcosa, così ho provato vari assist che in realtà non rendevano la vittoria più facile. A questo si aggiunge il grave "rubber banding", cioè il minimo errore può costarti caro poco prima del traguardo.

Mi rimane la sensazione che Screamer avrebbe potuto essere molto di più. Se Milestone avesse solo attenuato un po' la narrazione, aggiunto scorciatoie nascoste sui tracciati e ridotto i numerosi sistemi per creare semplicemente un buon vecchio arcade di corse dove la pura gioia della guida fosse al centro della scena, sarebbe stato meglio.

Così com'è, è un mix leggermente strano di corse arcade frenetiche, un gioco sbilanciato, una storia che occupa troppo spazio, quasi troppi sistemi e controlli che richiedono molto al giocatore. Screamer non è un brutto gioco, ma cerca di fare quasi troppo. Avrei voluto che fosse più diretto. Più che altro Ridge Racer avrebbe potuto essere nel 2026.