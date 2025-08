Screen Time - Agosto 2025

HQ

L'estate è spesso la stagione più affollata dell'anno quando si tratta di cinema e televisione, e questo agosto non fa altro che dimostrarlo con grande effetto. Abbiamo in serbo per te un enorme Screen Time oggi, con opzioni cinematografiche per la visione su appuntamento e anche una moltitudine di alternative esclusive per gli streamer.

Prima di iniziare, un breve avvertimento. Abbiamo basato le nostre scelte su un calendario delle uscite nel Regno Unito , quindi assicurati di controllare localmente le date e gli elenchi accurati.

La pistola nuda - 1 agosto

A dare il via al mese è il reboot di uno dei franchise comici più famosi di tutti i tempi. Seth MacFarlane e Akiva Schaffer hanno collaborato per riportare in auge The Naked Gun, con un nuovissimo progetto che vede Liam Neeson come protagonista nei panni del figlio detective di Frank Drebin di Leslie Neilsen. È tradizionale Naked Gun che ci aspetta, poiché la commedia slapstick e il puro genio spiritoso stanno cercando di elevare questo film comico al di sopra del resto.

I cattivi 2 - 1 agosto

Il prossimo è il sequel animato di The Bad Guys. Basandosi sull'originale ben accolto, questo film vedrà il cast stellare riunirsi e guidato da Mr. Wolf di Sam Rockwell, il tutto per vedere come gli ex criminali si adattano alla vita come Good Guys, un cambiamento nello stile di vita che viene seriamente messo alla prova quando hanno il compito di tornare a una vita criminale per placare i capricci di una banda criminale tutta al femminile.

HQ

Capo della Guerra [Apple TV+] - 1º agosto

Il grande progetto del mese vede Jason Momoa al centro della scena e servire un dramma storico che documenta l'unificazione e la colonizzazione delle Hawaii.Apple TV+ Chief of War è un progetto davvero unico in quanto presenta un cast per lo più polinesiano con dialoghi generalmente comunicati anche nelle lingue native. Combinando questo con un'ampia portata e una visione che ricorda Shogun, Chief of War sta cercando di essere un must per gli abbonati Apple.

HQ

Twisted Metal [Paramount+] - 1 agosto

Il numero di adattamenti di videogiochi è notevolmente rallentato rispetto all'inizio di quest'anno, ma ce ne sono ancora alcuni da aspettarsi. Ciò include la seconda stagione di Twisted Metal, che vedrà Anthony Mackie tornare nei panni di John Doe, un abile fattorino post-apocalittico che ha collaborato con Quiet di Stephanie Beatriz per sopravvivere in un mondo duro popolato da mostri come il mortale Sweet Tooth.

HQ

Gli occhi del Wakanda [Disney+] - 1 agosto

The Fantastic Four: First Steps è appena stato presentato in anteprima ma è già il momento della prossima parte del Marvel Cinematic Universe. Certo, questa sarà un'avventura animata su scala ridotta che offre un racconto antologico ambientato in tutta la storia del Wakanda. Raccontando le storie di diversi guerrieri nel corso del tempo, il tema è trovare e recuperare pericolosi manufatti di vibranio che sono stati rubati all'interno dei loro confini.

HQ

Mercoledì: Stagione 2 [Netflix] - 6 agosto

Per molti versi, dietro Squid Game, questa potrebbe essere la serie TV più attesa dell'anno, poiché la popolarissima Wednesday è ancora un detentore del record sotto molti aspetti su Netflix. Questo prossimo capitolo dello show cercherà di catturare lo stesso effetto fulmine in bottiglia, servendo più storie soprannaturali da Nevermore Academy e ruotando attorno al carismatico equipaggio della famiglia Addams.

HQ

Il ritiro [Prime Video] - 6 agosto

Una delle poche aggiunte degne di nota di questo agosto,Prime Video The Pickup è una commedia d'azione con Eddie Murphy e Pete Davidson nei panni di camionisti blindati che si trovano in pericolo dopo essere stati vittime di un'imboscata da parte di criminali esperti guidati da Keke Palmer. Inutile dire che aspettatevi un'azione e un umorismo oltraggiosi in questo atteso film.

HQ

Platonic: Stagione 2 [Apple TV+] - 6 agosto

La seconda e altra notevole aggiunta a Apple TV+ ad agosto, Platonic tornerà per un ulteriore ciclo di episodi che vede Will di Seth Rogen e Sylvia di Rose Bryne essere coinvolti in ogni sorta di folli ed esilaranti peripezie mentre continuano a lavorare per tutta la vita come migliori amici adulti. Tuttavia, questa volta la loro relazione viene messa a dura prova quando il partner di Will inizia a trovare la sua amicizia con Sylvia minacciosa.

HQ

Armi - 8 agosto

Venendo da Zach Cregger, il talentuoso regista dietro lo spaventosamente scioccante Barbarian, non è una grande sorpresa che il Weapons costellato di star sia stato lodato come uno dei film più terrificanti dell'anno finora. Questo film esplora come una piccola città si adatta a un mistero che ha visto una miriade di bambini uscire di casa e scappare nella notte alla stessa ora dello stesso giorno. Chiaramente c'è qualcosa di sinistro che sta succedendo qui...

HQ

Venerdì più stravagante - 8 agosto

Mentre Weapons cercherà di spaventare l'anima fuori dal tuo corpo, la Disney ha un'opzione molto più bizzarra da aspettarsi. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis stanno collaborando di nuovo per un sequel dell'amatoFreaky Friday, il tutto per un seguito che coinvolge altre due giovani donne nella follia di una complicata serie di caos di scambio di corpi.

HQ

Alien: Terra [Disney+] - 13 agosto

Dopo l'epica Alien: Romulus, abbiamo desiderato più Xenomorfi nelle nostre vite, ma forse non in un modo così vicino a casa! Sì, la forma di vita più terrificante dell'universo si è fatta strada verso le nostre coste, portando con sé un vero e orribile senso di estinzione. Questo è esattamente ciò che Alien: Earth cerca di esplorare, poiché la serie di Noah Hawley documenta come l'umanità sia alle prese con un atterraggio di fortuna Xeno sul nostro pianeta e proceda a causare ogni sorta di raccapricciante caos.

HQ

Materialisti - 15 agosto

C'è già stata una buona dose di commedia questo agosto, ma presto A24 cercherà di svilupparla ulteriormente con un'opzione di commedia romantica. Materialists riunirà Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal per una storia che ruota attorno a una sensale di New York che rimane intrappolata in un triangolo amoroso con il suo partner perfetto e il suo ex imperfetto.

HQ

Nobody 2 - 15 agosto

Il sottogenere dell'esercito di un solo uomo è tornato in auge grazie a Keanu Reeves eJohn Wick, ma uno dei migliori esempi recenti di questo tipo di film presentava Bob Odenkirk nei panni di un assassino in pensione che si è trovato in pericolo dopo che la sua identità è stata rivelata al resto del mondo. Ora, Odenkirk è tornato in Nobody 2, un sequel che lo vede ancora una volta alle prese con una serie di aggressori tutti per proteggere la sua famiglia dalle minacce del suo passato.

HQ

La notte arriva sempre [Netflix] - 15 agosto

Fresco di Fantastic Four, il prossimo sforzo di Vanessa Kirby scambia il Baxter Building per tane di crack. Sì, Sue Storm apparirà prossimamente in un dramma poliziesco di Netflix che ruota attorno a una donna che si dedica al crimine in tutto il ventre contorto di Portland nel tentativo di acquisire il denaro necessario per evitare che la sua famiglia venga sfrattata.

HQ

Eddington - 22 agosto

Sì, è davvero in tutto in questi giorni. Fresco di Fantastic Four e Materialists, Pedro Pascal giocherà anche un ruolo di primo piano nel prossimo sforzo di Ari Aster, il western contemporaneo, Eddington. Apparendo al fianco di Joaquin Phoenix e di un cast stellare di star di supporto come Emma Stone e Austin Butler, questo film racconta come una piccola città americana vada fuori controllo nel mezzo di un braccio di ferro politico durante la pandemia.

HQ

Americana - 22 agosto

In modo simile a Eddington, Americana è una storia che ci porta in una piccola città e nel territorio rurale degli Stati Uniti, per una storia intima su come una serie di estranei si scontrano violentemente mentre sono a caccia di una rara Lakota Ghost camicia. Con un cast interessante guidato da Sydney Sweeney e supportato da Paul Walter Hauser e Halsey, questo film presenterà una conclusione esplosiva.

HQ

Peacemaker: Stagione 2 [HBO Max] - 22 agosto

Superman è passato e ora tutti gli occhi sono puntati sul prossimo capitolo del DC Universe. Questa sarà in realtà la seconda stagione diPeacemaker James Gunn, la serie che si basa sul violento antieroe di John Cena. Questo prossimo round di episodi cercherà di spiegare come il DC Universe si stia separando dagli eventi passati, il tutto mentre funge da sequel di sorta di eroico film teatrale che ha definito July.

HQ

The Terminal List: Dark Wolf [Prime Video] - 27 agosto

Il secondo progetto degno di nota in arrivo aPrime Video The Terminal List: Dark Wolf agosto è una serie prequel che ruota attorno a Ben Edwards di Taylor Kitsch e racconta come è passato daNavy Seal a agente della CIA. È uno spettacolo che svelerà gli eventi accaduti prima della serie principale che presentava Chris Pratt, che farà anche un cameo in questo spin-off prima di tornare per la stagione 2 di The Terminal List in futuro.

HQ

Il club dell'omicidio del giovedì [Netflix] - 28 agosto

Un'altra aggiunta interessante in arrivo su Netflix questo agosto. La famosa serie di romanzi gialli di Richard Osman è stata adattata in un film live-action che presenta un cast di star anziane, tra cui Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie, che collaboreranno per risolvere un caso irrisolto con l'aiuto delle autorità locali.

HQ

Sorpreso a rubare - 29 agosto

Darren Aronofsky tornerà alla regia questo agosto per portare i fan in una corsa sfrenata nel ventre criminale di New York City negli anni '90. Caught Stealing è un film che racconta come un ex giocatore di baseball viene coinvolto in una pericolosa svolta degli eventi dopo che un vecchio amico è tornato nella sua vita. Con Austin Butler come protagonista, questo film vede anche la partecipazione di Zoe Kravitz, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Matt Smith, Regina King e altri ancora.

HQ

Il vendicatore tossico - 29 agosto

L'estate dei supereroi continua, anche se forse non nel modo in cui molti si aspettano. Il complesso The Toxic Avenger è stato rifatto con Peter Dinklage nel ruolo principale del raccapricciante e disgustoso eroe armato di scopa, Winston Gooze, che cerca di proteggere chi ne ha bisogno mettendo alla prova il suo particolare e strano insieme di abilità.

HQ

E questo lo fa. Assicurati di tornare tra un mese per vedere cosa ha in serbo settembre 2025 per gli spettatori e gli utenti dei servizi di streaming.