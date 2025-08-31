Screen Time - Settembre 2025

HQ

L'estate sta volgendo al termine, e questo significa che è ora di iniziare a rannicchiarsi e coccolarsi con una bevanda calda e un po' di intrattenimento. Questo settembre è ricco di tutti i tipi di spettacoli e film emozionanti, la maggior parte dei quali arriva sui servizi di streaming, il che significa che non avrai nemmeno bisogno di lasciare il comfort di casa tua per godertele. Detto questo, tuffiamoci nell'ultimo episodio di Screen Time, che abbiamo ancora una volta basato su un programma di rilascio nel Regno Unito , quindi assicurati di controllare localmente per elenchi e informazioni accurate.

Mercoledì: Stagione 2 Parte 2 [Netflix] - 3 settembre

La serie in lingua inglese più popolare di Netflix fino ad oggi tornerà ancora una volta questo settembre per il secondo lotto di episodi della sua seconda stagione. Dopo gli eventi strazianti del primo round di episodi, in cui la vita di Wednesday è stata messa a maggior rischio, causando il ritorno dei personaggi preferiti dai fan, questo nuovo elenco di episodi cercherà di legare questo ultimo filo narrativo e vedere come la figlia di Addams Family supera il suo più grande avversario fino ad oggi.

Pokémon Concierge: Stagione 1 Parte 2 [Netflix] - 4 settembre

Quando Pokémon Concierge è uscito originariamente, il principale punto di critica era che semplicemente non c'era abbastanza televisione da consumare! Per fortuna, dopo solo una manciata di episodi, Netflix è ora pronto a condividere un nuovo lotto, vedendo Haru e le famose creaturePokémon Resort e lo staff tornare per un nuovissimo round di avventure e contrattempi.

Più alto 2 Più basso [Apple TV+] - 5 settembre

Denzel Washington si riunisce con il regista Spike Lee per il prossimo film drammatico poliziesco di Highest 2 Lowest Apple TV+. Questo film esplora cosa succede quando un grande magnate della musica viene preso di mira da una serie di criminali che chiedono un pesante riscatto, un incidente che lo vede alle prese con un dilemma di vita o di morte.

Honey Don't - 5 settembre

Ethan Coen torna al posto di regista in questa commedia oscura che vede Margaret Qualley protagonista nei panni di un'investigatrice privata di una piccola città che indaga su una serie di oscuri omicidi legati a una misteriosa chiesa. Con un cast numeroso che include artisti del calibro di Chris Evans e Aubrey Plaza, non vorrai perderti questo film teatrale spiritoso e oscuro.

The Conjuring: Estrema unzione - 5 settembre

Il capitolo finale della lunga serie horror. The Conjuring: Last Rites segue gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren mentre affrontano un ultimo caso spaventoso, un evento che li vede affrontare tutta una serie di entità soprannaturali. Inutile dire che questo è il perfetto primer per la stagione spettrale.

Il Giornale [Sky Max] - 5 settembre

Sei più che consapevole di The Office, e questa serie in arrivo è realizzata dalle stesse menti. The Paper scambia la vendita di carta all'industria per vendere giornali ai lettori, mentre si allontana dagli uffici Dunder Mifflin per seguire invece come un editore tenta di far rivivere un giornale del Midwest, con l'aiuto dei suoi dipendenti volontari.

Compito [Sky Max/HBO Max] - 8 settembre

Mark Ruffalo è il protagonista di questa serie poliziesca che lo vede recitare nei panni di un agente dell'FBI a capo di una task force designata a porre fine a una serie di violente rapine in una città americana. Il trucco? La mente al centro di questi incidenti è un padre di famiglia che pochi si sarebbero aspettati fosse capace di atti così atroci.

Only Murders in the Building: Stagione 5 [Disney+] - 9 settembre

La popolare serie comica sta facendo il suo ritorno per il quinto anno consecutivo. Only Murders in the Building tornerà a settembre e offrirà un caso completamente nuovo da risolvere per il team di podcaster, uno che ruota attorno al loro amato portiere che è stato assassinato in modo sospetto...

La Lunga Passeggiata - 12 settembre

L'ennesimo film horror teatrale. The Long Walk è un altro adattamento di un racconto di Stephen King, e segue un gruppo di ragazzi adolescenti che competono in una gara annuale in cui devono continuare a camminare senza sosta, a una certa velocità, per evitare di essere colpiti e uccisi. Questa è una vera sopravvivenza del più adatto.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - 12 settembre

È quasi ora di concludere e concludere questo famoso anime, poiché le fasi finali della storia stanno scambiando un formato di episodi in streaming e televisivi con diverse alternative teatrali di lungometraggi. Il primo sarà Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, un capitolo che vede come i Demon Slayer Corps affrontano l'essere trascinati nel Infinity Castle e l'essere costretti ad affrontare diversi demoni spietati Upper Rank, mentre si preparano per la lotta finale contro Muzan Kibutsuji.

Downton Abbey: Il Gran Finale - 12 settembre

La fine vera e ufficiale del dramma d'epoca di lunga data. Downton Abbey: The Grand Finale concluderà oltre un decennio di racconti, vedendo come la famiglia Crawley si adatta a un clima socio-economico in evoluzione, che alla fine li vede costretti a separarsi dalla loro famosa dimora signorile.

Futurama: Stagione 13 [Disney+] - 16 settembre

L'esilarante e popolare serie animata di fantascienza tornerà questo settembre, con una serie di nuovi episodi che vedono la banda affrontare peripezie ancora più galattiche. La stagione di dieci episodi riporterà volti familiari e sarà ricca di battute spiritose e umorismo, rendendola una visione imperdibile per gli abbonati Disney+.

Gen V: Stagione 2 [Prime Video] - 17 settembre

Anche se dovremo aspettare fino al 2026 fino a quando The Boys si concluderà con la sua ultima stagione, possiamo trarre conforto dal fatto che Gen V tornerà per la sua seconda stagione questo settembre. La serie di supereroi, che ruota attorno ai selvaggi supereroi del college, vedrà come il giovane cast continua a scoprire segreti contorti che legano Godolkin University a Vought e la pericolosa Compound V sostanza.

The Morning Show: Stagione 4 [Apple TV+] - 17 settembre

Reese Witherspoon e Jennifer Aniston torneranno presto sullo schermo della TV per il prossimo capitolo di The Morning Show. I due continueranno a recitare come conduttori di notizie che si scontrano l'uno contro l'altro mentre tentano di portare le loro carriere al livello successivo, gestendo contemporaneamente il caos che si verifica dietro la macchina da presa.

Coniglio nero [Netflix] - 18 settembre

Jude Law e Jason Bateman si uniranno per la prossima serie poliziesca di Netflix. Conosciuto come Black Rabbit, questo spettacolo esplora come il proprietario di un hotspot di New York City affronta problemi e problemi inaspettati quando suo fratello torna in vita e procede a causare scompiglio in ogni occasione.

Strisciato [Disney+] - 19 settembre

Probabilmente hai già usato una o due app di appuntamenti, ma sai quante di queste sono nate? Swiped è una biografia basata sulla vita di Whitney Wolfe Herd, la stessa donna che ha contribuito a rendere Tinder una realtà, e poi è andata per la sua strada e ha creato l'alternativa più sicura conosciuta come Bumble. Con Lily James e Dan Stevens che compongono il cast, non vorrai perderti questo film su Disney+.

Un grande viaggio audace e bello - 19 settembre

Margot Robbie e Colin Farrell che portano a un dramma fantastico stravagante e dolce. Cosa si può volere di più? A Big Bold Beautiful Journey segue due sconosciuti che intraprendono un'incredibile avventura per determinare come sono in realtà profondamente connessi, un viaggio che li porta attraverso momenti chiave del loro passato unico.

Slow Horses: Stagione 5 [Apple TV+] - 24 settembre

Apple TV+ I fan avranno molto da apprezzare questo settembre, ma forse la più eccitante del gruppo è la prossima stagione di Slow Horses. La famosa serie di spionaggio sta tornando e vede Gary Oldman tornare nel ruolo principale di Jackson Lamb, un talentuoso agente sopra la collina che comanda un gruppo disordinato di falliti che cercano di salvare il Regno Unito e il resto del mondo da complotti devastanti.

Una battaglia dopo l'altra - 26 settembre

Il prossimo sforzo registico del regista Paul Thomas Anderson.One Battle After Another vede anche una rara performance di Leonardo DiCaprio, che qui interpreta un ex rivoluzionario che ritorna alla vita che si è lasciato alle spalle per salvare sua figlia da un ex nemico malvagio.

Lo Straniero: Capitolo 2 - 26 settembre

L'ennesimo film horror teatrale per prepararti alla prossima stagione spettrale, The Strangers: Chapter 2 vede Madelaine Petsch tornare nel ruolo principale di una donna che si ritrova braccata e alla mercé di selvaggi assassini, il tutto dopo essersi fermata in un Airbnb remoto apparentemente di routine durante un viaggio attraverso il paese.

Il Sapiente [Apple TV+] - 26 settembre

Jessica Chastain è la protagonista dell'ultima grandeApple TV+ nuova offerta del mese. The Savant è una serie che segue un investigatore sotto copertura che si infiltra nei gruppi di odio online e cerca di prevenire l'estremismo interno prima che prenda piede. Inutile dire che aspettatevi un sacco di thriller teso in questo atteso spettacolo.

Questo lo fa. Assicurati di tornare tra qualche settimana, quando vedremo cosa ha in serbo per gli appassionati di cinema e TV la stagione più spaventosa dell'anno, ottobre 2025.