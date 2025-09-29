Scrittore di Bond: "È stato un errore uccidere 007 nel No Time To Die "

HQ

L'autore di 007 Anthony Horowitz ha scritto libri di James Bond come Forever and a Day, Trigger Mortis e With a Mind to Kill ed è quindi molto esperto nella super spia di Ian Fleming e nella mitologia che lo circonda. In una recente intervista con RadioTimes, ha parlato un po' di quale errore fatale, personalmente, crede che sia stato il fatto che i produttori di Eon abbiano ucciso il personaggio nell'ultimoNo Time To Die film.

Horowitz spiega: "L'ultima volta che abbiamo visto Bond è stato avvelenato e fatto a pezzi - come faranno a superare il fatto che è morto con la D maiuscola? Penso che sia stato un errore, perché Bond è una leggenda. Appartiene a tutti, è eterno - tranne che in quel film. Se domani mi chiedessero di scrivere la sceneggiatura, non sarei in grado di farlo. Da dove inizieresti? Non puoi farlo svegliare sotto la doccia e dire che era tutto un sogno".

È d'accordo con Horowitz?