Scrivi per la tua vita in Final Sentence di Button Mash, disponibile ora su Steam

Il Triple-i Initiative Showcase di ieri sera era pieno zeppo di annunci ed annunci ed annunci entusiasmanti di indie e AA, così tanti che forse vi siete persi la sorpresa che è avvenuta.

Durante l'evento, lo sviluppatore Button Mash ha presentato un nuovo aspetto al suo titolo battle royale di dattilografia, Final Sentence, prima di concludere questa nuova presentazione del gioco con la notizia emozionante che il progetto era appena apparso su Steam.

Sì, se vuoi mettere alla prova le tue capacità di dattilografia, essendo incaricato di scrivere le parole e le frasi corrette per paura di essere eseguito per qualsiasi errore commetto, puoi procurarti una copia del progetto su PC da ora, tutto per un prezzo piuttosto generoso di £8.18 (dopo il 23 aprile tornerà a £9.09).

Progettato come una battle royale in cui solo un giocatore su 40 può sopravvivere, puoi vedere il trailer di lancio di Final Sentence qui sotto. Metterai alla prova le tue capacità di dattilografia questo weekend?