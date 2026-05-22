Scrollslike Fatekeeper entra in Early Access a giugno

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Fatekeeper, il gioco d'azione fantasy in prima persona di Paraglacial, ha la data di uscita in Early Access. Il gioco ha attirato l'attenzione di molti fan del fantasy, poiché assomiglia un po' a un Elder Scrolls più oscuro e focalizzato sul combattimento. Venendo da sole 13 persone a Paraglacial, però, non dovremmo aspettarci di girare per Tamriel in Fatekeeper.

Quello che avremo saranno quindici ore di storia e hacking, oltre a qualche taglio se volete. Almeno per la versione completa. La versione Early Access, che uscirà il 2 giugno, conterrà circa due ore di contenuti. A causa della quantità limitata di contenuti, ai giocatori viene detto che potranno acquistare la versione Early Access con uno sconto significativo, con un prezzo che aumenterà per il lancio della 1.0.

Con un team così piccolo, Paraglacial probabilmente si affida molto ai feedback dei giocatori dall'uscita in Early Access per assicurarsi che il gioco completo sia la migliore esperienza possibile. Fatekeeper permette ai giocatori di affrontare una varietà di nemici fantasy usando spade e stregoneria, con alcune immagini impressionanti per un gioco realizzato da un team così piccolo. Sembra che potrebbe essere un po' un successo inaspettato per i fan del fantasy, ma vedremo come andrà il lancio dell'Early Access tra un paio di settimane.