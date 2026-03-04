Scrubs è partito davvero bene con oltre 11 milioni di spettatori

HQ

Molte persone probabilmente sono rimaste molto sorprese quando è stato annunciato che Scrubs sarebbe tornato. Era una di quelle serie davvero belle e intelligenti con tanto cuore, la cui memoria sarebbe stata completamente offuscata da una tentativa di fare soldi senza senso cavalcando l'onda della nostalgia.

Ma nel corso di un anno, siamo riusciti a portarvi ogni mese nuove notizie sul comeback, che sono sempre più buone visto che praticamente tutti gli attori sono tornati nei loro ruoli iconici. E come vi abbiamo detto la settimana scorsa, è valsa la pena aspettare, perché il nuovo Scrubs è all'altezza delle aspettative.

E ora Deadline riporta che la qualità ripaga. La prima messa in anteprima Scrubs ha raggiunto ben 11,36 milioni di spettatori sia in TV che in streaming, dove possiamo persino leggere che "Scrubs ha anche consegnato l'episodio comico ABC di maggior successo e il debutto complessivo della serie ABC in streaming in oltre un anno."

Per chi sperava in qualcosa di più Scrubs, questa è ovviamente una buona notizia. Anche se nulla è certo, sembra probabile che ce ne saranno altri Scrubs in futuro - a patto che gli attori e i creatori lo desiderino.