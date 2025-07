Scrubs is Back: JD, Turk ed Elliot tornano al Sacro Cuore

HQ

Dopo una pausa di 14 anni, ora è ufficiale: Scrubs sta per tornare, con il creatore Bill Lawrence al timone e gran parte del cast originale che torna. Le nuove stagioni non solo riuniranno Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison nei panni di JD, Elliot e Turk, ma introdurranno anche una nuova serie di nuovi talenti. Il tutto ambientato, ovviamente, nelle sale familiari dell'Ospedale del Sacro Cuore.

Molto dipendeva dal fatto che Braff fosse disposto a tornare, e questo è stato ora confermato, probabilmente in un ruolo di mentore per la prossima generazione di medici. Braff ha descritto l'opportunità come "un sogno", dicendo quanto sia entusiasta di scherzare di nuovo con i suoi vecchi colleghi.

Lo stesso Bill Lawrence dice che c'è sicuramente del potenziale per altre stagioni. Sta pianificando attivamente il futuro, anche se l'attenzione iniziale sarà solo su una manciata di nuovi episodi. Data della premiere? Nulla di ufficiale è ancora stato annunciato e non è stato annunciato alcun programma per le riprese, ma tutti i segnali indicano un glorioso ritorno al Sacro Cuore. Evviva!

Così... sei pronto per un po' più di scrub?