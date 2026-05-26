Non è certo diventato più facile per i produttori terzi produrre controller solidi che piacciano direttamente al grande pubblico, vero? Un tempo c'era un certo grado di soddisfazione—anche se non molto di più—con i controller di Sony e Microsoft, ma soprattutto durante quest'ultima generazione di console, tutti e tre i principali detentori di piattaforme hanno dato il massimo.

Questo significa che, anche se l'ultimo Scuf Omega, creato tramite una partnership diretta con Sony e "Officially Licensed" come dice il titolo, c'è una direzione chiara - e quindi carenze evidenti - e queste sono carenze con cui potresti non riuscire a convivere a questo prezzo.

Ok, quindi di cosa sto parlando? Beh, questo controller, che ti costerà £230, è più costoso di un DualSense Edge e non ha assolutamente vibrazioni. Dimentica MotionSense, dimentica il feedback; non c'è affatto, dato che Scuf ha rimosso i motori per rendere il controller più leggero. Di conseguenza, non esistono nemmeno grilletti adattivi, che utilizzano motori per fornire resistenza e versatilità quando li premi.

Allora perché pagare di più e ricevere meno? Potresti chiederti la stessa cosa delle versioni "track day" di certi modelli di auto, dove paghi un prezzo più alto per dimostrabilmente meno... auto, ma l'idea è che in cambio si ottenga un equipaggiamento più compatto e ad alte prestazioni. Un DualSense Edge pesa 325 grammi, un Scuf Omega pesa 254 grammi, e per chi è interessato Performance/I> soprattutto, questa è la differenza.

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La parte superiore del controller è fatta di una sorta di gomma morbida al tatto, e la base presenta un mare di scanalature per migliorare l'aderenza; Sembra, per usare un eufemismo, brillante nelle mani. Le nuove levette analogiche magnetiche TMR non sono solo reattive e hanno una bella resistenza, ma c'è la garanzia che non sperimenterai mai il cosiddetto "drift della levetta". I Trigger Istantanei di Scuf funzionano perfettamente; ci sono interruttori Omron sia nei cosiddetti "tasti frontali" che sul D-pad del controller, e noi abbiamo ripreso circa 16 ore di gioco dal nostro, che è decisamente meglio del DualSense Edge.

Ma ora siamo tornati al problema di prima. In passato, vivevamo in un mondo in cui Sony offriva una versione DualShock 4 piuttosto rudimentale, e certamente non una versione Pro più hardcore e personalizzabile. Ma oggi, il DualSense Edge offre un'esperienza in cui ottieni una custodia rigida spettacolare con una ricchezza di kit extra per creare esattamente l'esperienza che desideri, oltre a un'integrazione diretta con la dashboard per cambiare i profili dei pulsanti o perfezionare l'esperienza.

In confronto, con il Scuf Omega ottieni un controller più leggero, ma mancano funzioni cruciali, finisci per pagare di più nel processo e i tuoi accessori vengono messi in una scatola di cartone, senza slot dedicati all'interno della custodia rigida menzionata. È un motivo per non uscire l'accordo? No, ma questo prodotto non sembra più costoso dell'Edge, anche se in realtà lo è. E sì, avrai anche un dongle USB-A brutto e macchinoso che pende dalla tua PS5.

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È impossibile criticare le prestazioni qui. È più leggero, si sente fantastico in mano, la reattività di questi pulsanti è sublime e la qualità costruttiva è solida come una roccia. Ma di nuovo; Il mondo è diverso, e a meno che tu non sia così incredibilmente concentrato sul peso, non ci sono molte buone ragioni per scegliere un Scuf Omega