Se c'è una cosa su cui Gen Alpha e Baby Boomer possono concordare, è apparentemente l'amore The Mandalorian

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Il giorno di Star Wars potrebbe essere ufficialmente alle spalle, ma uno dei più grandi franchise cinematografici al mondo non scomparirà semplicemente perché non è più il 4 maggio. Infatti, la gente guarda film e serie di Star Wars tutto l'anno, nel caso non lo sapessi, e sono arrivati nuovi dati su che tipo di contenuti provenienti da una galassia lontana la gente sta apprezzando oggi.

Gli ultimi dati Nielsen (tramite Variety) coprono principalmente il 2025, dato che è un po' presto per vedere cosa stavano guardando le persone ieri. Tuttavia, tra i titoli più trasmessi in streaming per il 4 maggio 2025, vediamo Andor in cima alla lista, seguito da A New Hope, poi da The Phantom Menace. Curiosamente, nessuno dei film sequel è finito nella lista dei 10 più visti secondo i dati di Nielsen.

Né i nuovi film sono i titoli preferiti di nessuna generazione. Entrando in quest'anno, vediamo che nel primo trimestre, The Mandalorian e Andor hanno impressionato di più. La Generazione Alpha e i Baby Boomer amano Mando di più, mentre i Millennials e la Generazione X preferiscono Andor come loro serie di Star Wars preferita. La Gen Z è l'unica eccezione, preferendo Star Wars: The Clone Wars sopra tutti.

Come hai trascorso il 4 maggio di quest'anno?