Se cerchi una variante del classico bullet hell a piedi... Sali a bordo del Cloudbreaker il mese prossimo

Lo studio canadese Ballast Games è ora pronto a lanciare il suo primo titolo, un gioco bullet hell che include astronavi, gestione dell'inventario e aggiornamenti chiamato Cloudbreaker. Il gioco è stato molto ben accolto allo Steam Next Fest tenutosi a giugno, e ora sappiamo che la versione completa sarà rilasciata su PC tramite Steam il 15 settembre.

L'obiettivo in Cloudbreaker è combattere tra le nuvole e proteggere il Cristallo BLoil da orde di Bioti, forme di vita organiche create artificialmente fin dai tempi antichi. Dovrai aggiornare la tua nave utilizzando un sistema ingegnoso di connessioni e ottimizzazione dello spazio dell'inventario. A seconda di dove posizioni ogni parte nel motore e a quali parti la colleghi, otterrai effetti diversi, sinergie e maggiore manovrabilità. Ci sono diverse navi, e ognuna ha alberi di abilità e percorsi di progressione diversi.

Ti suona familiare? Ora puoi aggiungere Cloudbreaker alla tua lista dei desideri e aspettare con ansia l'uscita del 15 settembre. E se non l'hai ancora provato, puoi trovare la demo qui e il trailer di annuncio qui sotto.