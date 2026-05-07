Se fai fatica ad aspettare fino al 2027 per vedere qualcosa su The One Piece di Netflix, ci sarà un'anteprima il 23 giugno

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Netflix sta sfruttando al massimo The One Piece IP su ogni possibile fronte, sia accelerando la produzione della terza stagione della serie live-action, rimasterizzando l'anime originale o reinventandolo con un nuovo stile di animazione che vedremo in The One Piece dalla sua uscita del 2027. Questo progetto è quello che ha incuriosito maggiormente i fan, dato che abbiamo visto quasi nulla se non qualche concept art, ma tutto ciò potrebbe cambiare rapidamente.

Durante l'Annecy International Film Festival, Netflix ha annunciato una nuova ondata di annunci dalla sua divisione Animazione Netflix, e tra le presentazioni che vedremo il 23 e 24 giugno c'è uno sguardo su The One Piece.

Non dovremmo aspettarci alcun prodotto finale, dato che è più una presentazione di un lavoro in corso che una proiezione ufficiale per il pubblico, ma speriamo di avere qualcosa di più su cui capire quali aspettative dovremmo avere riguardo a questo nuovo stile di animazione che stanno introducendo qui.

Mentre aspettiamo, continuate a godervi la deliziosa illustrazione ufficiale di The One Piece, che debutterà all'inizio del prossimo anno.