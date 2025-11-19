Se hai $200K, puoi comprare la Mustang rotta di John Wick

I John Wick sequel sull'ex assassino apparentemente immortale divennero un franchise enorme in un tempo relativamente breve, e la sua iconica Ford Mustang Mach 1 del 1969 è di nuovo un oggetto da collezione molto ricercato, grazie in gran parte al sicario ben vestito di Keanu Reeves. Ora l'auto di John Wick 2 sta andando all'asta e comporta innumerevoli danni dovuti alle riprese. Bonhams Cars gestisce l'asta e si aspetta che venga intorno ai 200.000 dollari.

• Utilizzato sullo schermo durante tutta la sequenza iniziale di John Wick: Capitolo 2 (2017), incluso il salto riuscito nel magazzino e le successive scene di inseguimento

• Costruita a Los Angeles da una compagnia professionale di auto acrobatiche per Jerry Immersi / Immersi FX (New Jersey), fornitore di veicoli per il franchise John Wick

• Numero 4 dei 5 Mustang costruiti per la produzione

• Guidato da Keanu Reeves nella sequenza d'inseguimento iniziale del film

• Una vera Ford Mustang Mach 1 del 1969 (codice M) alimentata da un V8 da 351ci — un'auto autentica, non una replica o un clone — camuffata per corrispondere alla Mustang nera '69 del primo film di John Wick