Se hai sempre desiderato mangiare un Pokémon, ora puoi farlo con i nuovi libri di cucina e pasticceria Pokémon

Mentre il sole sorge per un'altra estate e la tristezza invernale lascia le tue ossa, potresti voler provare qualcosa di nuovo. Cucinare, forse? Cuocere, addirittura? Entrambe sembrano una buona scelta per questo articolo, dato che stiamo parlando dei nuovi libri di cucina e pasticceria Pokémon.

Entrambi questi libri di cucina contengono ricette ispirate al mondo dei Pokémon, permettendoti di creare simpatici piatti con le forme e le facce dei Pokémon prima di divorare gli adorabili mostri tascabili. Il libro di cucina e di cottura sembra concentrarsi più sui dolci che sulle opzioni salate, quindi se non hai un debole per i dolci, forse non vorrai fare il bao alla crema pasticcera Munchlax, per esempio.

Il libro di cucina contiene più di 45 ricette e il libro di cucina ne contiene più di 55, quindi se le prendi entrambe, stai guardando oltre 100 prelibatezze Pokémon da preparare da solo. Dopo aver mangiato così tanti Pokémon, però, riuscirai a convivere con te stesso?

