"Se hai sviluppato per Switch 1, il passaggio a Switch 2 sarà facile", afferma Naoki Hamaguchi

È sorprendente che, dopo 24 anni come sviluppatore, Final Fantasy VII Remake sia il primo titolo che Naoki Hamaguchi svilupperà per Nintendo. Il regista di Final Fantasy VII Remake (e Rebirth, e del suo terzo capitolo ancora senza titolo) era entusiasta all'idea di portare il suo lavoro sulla futura console di Nintendo, e lo spiega in un recente video di Creator's Voice.

Il creatore spiega come nella sua infanzia abbia visto la perfetta combinazione di intrattenimento nei videogiochi, che riuniva le storie di manga e anime in un modo più coinvolgente di qualsiasi altro. I videogiochi sono diventati la passione del giovane Naoki, ed è stato proprio grazie a una console Nintendo che ha potuto goderseli in primo luogo.

Hamaguchi riconosce che la memoria espansa ha reso molto più facile lavorare con l'hardware e portare la storia rinnovata di Cloud, Sephiroth, Aerith e gli altri, e afferma che la funzione GameChat sarà qualcosa che creerà legami tra i giocatori condividendo la storia del gioco con chat e screenshot.

Infine, Hamaguchi è lieto che molti giocatori Nintendo conoscano già Cloud e Sephiroth di Super Smash Bros. Ultimate e spera che Nintendo Switch 2 possa rafforzare il legame tra il franchise di Final Fantasy e Nintendo.

Di seguito puoi trovare il diario degli sviluppatori "Creator's Voice" di Naoki Hamaguchi.