"Se il tuo istinto è usare l'IA, non dovresti essere uno scrittore", dice Seth Rogen

HQ

Hollywood e l'IA hanno quella che si potrebbe definire un rapporto interessante. Alcuni appassionati di IA credono che Hollywood verrà distrutta dalla tecnologia. Alcuni a Hollywood vedono l'IA come uno strumento, altri non vogliono averci nulla a che fare. Sembra che Seth Rogen rientri nella seconda categoria, poiché denuncia i video di slap dell'IA e gli scrittori che usano l'IA in un nuovo video.

Parlando con Brut America, Rogen ha detto che ogni volta che vede un video su Instagram che dice "Hollywood è sbagliata", si rivela essere "la cacca di cane più stupida che abbia mai visto in vita mia." È sicuro dire che non pensa che Hollywood sia finita, ma spera che gli scrittori che vogliono entrare nell'industria non si rivolgano all'IA per il loro vizio creativo.

"Se il tuo istinto è usare l'IA e non passare attraverso quel processo, non dovresti essere uno scrittore, giusto?" Rogen posa. "Perché allora non scrivi. E se non vuoi affrontare quel processo, non dovresti essere uno scrittore. L'idea di uno strumento che mi fa scrivere meno non mi attra, perché mi piace scrivere."

Brut stava parlando con Rogen di Rapito Rappresentato, un nuovo film d'animazione che ha proposto su qualcuno che perde la madre a causa dell'Alzheimer. È un'esperienza che non può essere ricreata con una scrittura a macchina, ma anche se non stai scrivendo di un dolore estremo, far fare il lavoro all'IA non ti farà guadagnare punti extra con Seth Rogen.