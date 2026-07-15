Se la Spagna vincerà la Coppa del Mondo domenica, batterà anche un impressionante record calcistico

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La Spagna è alla sua seconda finale di Coppa del Mondo dopo quella vinta nel 2010, battendo la Francia 2-0, e affronterà Inghilterra o Argentina in finale. Sarà una partita di enorme importanza per la Spagna, che punta a conquistare una seconda stella, ma avrà un altro significato: se la Spagna vincerà, supererà l'Italia con la più lunga serie di imbattibilità nella storia del calcio internazionale.

Ora, la Spagna è imbattuta da 37 partite (28 vittorie, 9 pareggi), dalla sconfitta per 1-0 contro la Colombia in un'amichevole il 26 marzo 2024 a Londra. L'Italia è rimasta imbattuta per 37 partite tra ottobre 2018 e settembre 2021, anno in cui ha vinto l'UEFA Euro. Se la Spagna vince la finale, porterà il record a 38... vincendo una Coppa del Mondo nel processo.

La Spagna potrebbe teoricamente mantenere la striscia di imbattibilità e finire per perdere la Coppa del Mondo, se la partita finisce in parità dopo i tempi supplementari e poi perde ai rigori: è quello che è successo nella finale della UEFA Nations League a giugno 2025, contro il Portogallo: hanno perso il titolo e la partita, ma per i dati è comunque stato considerato pareggio.