se ne vada e Den of Wolves sviluppatore 10 Chambers ha licenziato un "gran numero" di personale

Sembra che lo sviluppatore 10 Chambers sia diventato troppo grande per i suoi stivali. In una nuova dichiarazione riportata da VGC, lo sviluppatore svedese ha confermato di essere in fase di "ristrutturazione significativa" e che un "gran numero" di personale viene licenziato nell'ambito di questa iniziativa.

I cambiamenti vengono apportati come parte di uno sforzo per concentrarsi meglio sullo sviluppo di Den of Wolves, un gioco che era stato atteso poiché rappresenta il ritorno al genere delle rapine per uno studio composto da individui che hanno creato la serie Payday. Tra queste persone c'è Ulf Anderson, che in una delle nostre più recenti interviste a Gamescom con lo sviluppatore ha menzionato l'aumento delle dimensioni di 10 Chambers e come probabilmente lo studio avrebbe dovuto essere rinominato "110 Chambers" per riflettere le sue proporzioni più ampie.

Per quanto riguarda questi licenziamenti, la dichiarazione di 10 Chambers spiega: "Possiamo confermare che stiamo esaminando attentamente come lavoriamo e come è strutturato lo studio, così che Den of Wolves possa diventare il gioco che merita di essere. Purtroppo ciò comporta una significativa ristrutturazione dello studio, che ha influenzato un gran numero di ruoli, inclusi diversi cofondatori dello studio.

"Riconosciamo che questi cambiamenti sono difficili e li stiamo affrontando con attenzione. Per rispetto di tutti i coinvolti, non commenteremo le singole situazioni. Restiamo concentrati sulla visione di Den of Wolves.

"Ulf Anderson e Simon Viklund rimangono pienamente impegnati nel gioco e nel guidare lo studio in futuro. Quando avremo notizie più concrete da condividere, lo faremo attraverso i nostri canali ufficiali."

Il numero esatto di sviluppatori licenziati non è chiaro, e allo stesso modo, non sappiamo quando Den of Wolves dovrebbe essere lanciata.