Se sei abituato a condividere link su Facebook, presto potresti essere invitato a pagare

Se sei una persona a cui piacciono i link su Facebook, potresti presto pensarci due volte prima di premere "condividi". Abbiamo appena appreso che la piattaforma sta testando un nuovo sistema che farebbe pagare agli utenti per la condivisione dei link web, e questo sta già sollevando alcune preoccupazioni tra gli editori.

Meta ha confermato di effettuare un test limitato in cui gli utenti senza abbonamento Meta Verified (a partire da £9,99 al mese) possono condividere solo due link esterni al mese. Il test attualmente riguarda un piccolo numero di account che utilizzano la Modalità Professionale di Facebook.

Un potenziale colpo per i media

Le organizzazioni giornalistiche non sono incluse nel test a loro volta, ma la preoccupazione è evidente: se gli utenti comuni non possono condividere liberamente articoli, il traffico verso i siti di notizie potrebbe subire un ulteriore colpo. Molti editori stanno ancora riprendendosi dalla precedente decisione di Meta di abbassare le notizie nei feed a favore di video e contenuti virali.

Per Meta, l'esperimento riguarda principalmente la monetizzazione. L'azienda vuole vedere se la condivisione ampliata dei link sia qualcosa per cui le persone sarebbero disposte a pagare come parte della sua spinta Meta Verified. Per gli editori, però, è un altro potenziale colpo, soprattutto per chi dipende da Facebook per portare traffico ai propri siti web.