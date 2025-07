Se stai cercando una scusa per mettere le mani su un Nintendo Switch 2, i preordini per il bundle della console e Pokémon Legends: Z-A aprono domani

HQ

Quando Nintendo ha annunciato che il gioco in bundle per il lancio di Nintendo Switch 2 sarebbe stato Mario Kart World, quelli di noi che seguono i rapporti finanziari e di vendita dei giochi dell'azienda hanno annuito d'accordo: Mario Kart era il best-seller della generazione precedente, e aveva senso che fosse il titolo inaugurale per questo in modo che l'hardware avesse successo. Tuttavia, se vuoi che questa generazione abbia davvero successo, devi offrire una voce diversa per coloro che non amano tanto il karting. E cioè, anche più di Super Mario o Donkey Kong Bananza, un nuovo Pokémon.

Ecco perché oggi Nintendo ha rivelato il secondo bundle ufficiale di Nintendo Switch 2 , che vedrà una tiratura limitata della console (curiosamente, un modello di copertina standard) e un codice digitale per il prossimo Pokémon Legends: Z-A andare in vendita. Questo bundle di console e giochi digitali (al prezzo di 509,99 €) sarà in vendita lo stesso giorno del gioco, il 16 ottobre 2025.

I pre-ordini apriranno domani, 23 luglio su My Nintendo Store e nei punti vendita aderenti alla promozione. Hai intenzione di metterci le mani sopra?