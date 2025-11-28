Se stai contando i giorni che mancano di nuovo a fare squadra con Kiryu in Yakuza Kiwami 3, SEGA ha preparato due video molto speciali per te

HQ

Ora che Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 sono arrivati anche su Nintendo Switch 2, tutti i giocatori potranno arrivare in tempo per godersi insieme il prossimo grande capitolo della serie, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Nella parte che già conosciamo della storia, Kazuma Kiryu sta finalmente realizzando il suo sogno di gestire l'Orfanotrofio Morning Glory, assicurandosi che i bambini crescano bene e si prendano cura sia della loro salute fisica che emotiva. E in quello che ancora non conoscevamo, questo si traduce in vari mini-giochi, "Eventi Tempo in Famiglia", una scala di progressione con gradi genitori e molto altro.

Abbiamo anche uno sguardo più approfondito ai contenuti inediti di Dark Ties, che controllano un personaggio ora giocabile. Come Mine, avremo il compito di migliorare l'immagine pubblica di Kanda affinché salga nel clan, e questo significa uscire e alzare l'asticella in nome del capo. Buone azioni, aiutare chi è nel bisogno o creare "Legami di Bevuta" con il boss dopo aver superato eventi di controllo dei danni. Se vuoi saperne di più su tutto questo, guarda il video qui sotto. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties arriverà su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series il 12 febbraio 2026.