Se T. Kingfisher (Ursula Vernon) avesse avuto la possibilità, le piacerebbe adattare il suo lavoro per il cinema o i videogiochi

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Ursula Vernon è un tesoro internazionale, sia come scrittrice che come persona. La scrittrice americana ha trascorso gli ultimi 20 anni affermandosi come una delle figure chiave del fumetto e della letteratura, ed è stata premiata con i più alti riconoscimenti e premi nei generi fantasy e fantascientifico (inclusi i premi Hugo e Nebula) per romanzi grafici, romanzi e racconti. Mettiamo in evidenza un CV così impressionante per farvi un'idea di quanto sia stato incredibile per chi ha partecipato al Celsius 232 ad Avilés nel 2026 incontrare l'autrice di persona, compresi noi di Gamereactor.

In effetti, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Ursula (nota anche con lo pseudonimo letterario T. Kingfisher) e ci ha concesso un'intervista approfondita in cui abbiamo discusso del suo corpus di lavoro negli anni, del suo metodo di scrittura, degli animali parlanti e di molto, molto altro. Non perdere il maestro dei generi, con sottotitoli locali, qui sotto.

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Sebbene abbia affrontato ogni genere con penna e tastiera e abbia reinventato una serie di racconti classici per le nuove generazioni, eravamo particolarmente curiosi di sapere cosa pensasse Ursula Vernon dell'adattamento del suo lavoro per film o videogiochi, e se avrebbe affrontato un compito simile da sola, o se conoscesse quei formati. Si scopre che è molto aggiornata sull'industria, e questo è ciò che ci ha detto:

"Mi piacerebbe parlare di videogiochi. Molti, molti anni fa, in un'altra vita, lavoravo in un'azienda di videogiochi e facevamo dei giochi davvero brutti, quindi non preoccuparti, non ti perdi nulla", disse con il suo solito tono leggero ma pungente.

"Adoro i videogiochi. Adoro giocarli. Mi piacerebbe vedere alcune delle mie opere adattate in giochi. L'unico problema è che i giochi a grande budget hanno già superato il punto in cui una sola persona dedicata può farlo. E sono assolutamente pessimo nel trovare persone che adattino le cose (...) E mi dico: 'Imparerò a programmare e a creare tutto il mio gioco da zero, tutto da solo'. E sì, in questo momento è molto difficile riuscirci."

Tuttavia, questo non significa che sia professionalmente disconnessa dai videogiochi. Ursula Vernon ha scritto il romanzo prequel di Astarion per Wizards of the Coast, che funge da preludio alla storia di questo personaggio tanto amato di Baldur's Gate 3.

"È stato fantastico. Un sogno che si avvera. Ero così felice."

E tornando al tema degli adattamenti, sembra che stia solo aspettando l'opportunità che uno studio di Hollywood faccia il grande passo e la assuma.

"Mi piacerebbe essere pagato per trasformare un libro in un film. Non sono del tutto sicuro che lo guarderei finché non avrò sentito le opinioni dei miei amici su quanto sia venuto, perché sono loro i veri critici. È come: 'OK, leggilo o guardalo e dimmi, è buono? Somiglia a ciò che ho scritto?' E se non succede, mi asciugherò le lacrime con una banconota da cento dollari."