Se ti è piaciuto Baby Steps, dai un'occhiata al suo successore spirituale in modalità cooperativa, Friendly Steps

E se prendessimo il concetto di Baby Steps e lo fondessimo con Chained Together, dove tu e i tuoi amici siete legati insieme da una corda e l'errore di una persona trascina giù tutti gli altri con sé? Beh, speravo che quell'incubo non superasse mai la soglia della fase dell'idea, ma ora non riesco a togliermi Friendly Steps dalla testa.

La sinossi del gioco, inoltre, è piuttosto dolorosa: tu e altri tre amici siete stati fuori a bere fino all'alba, e ora è il momento della lunga camminata verso casa, la vera camminata della vergogna, tranne che nessuno ricorda come mettere un piede davanti all'altro, siete tutti legati insieme con una corda (per qualche motivo) e, Per di più, sei ancora completamente ubriaco.

Friendly Steps è un gioco basato sulla fisica che presenta una mappa con vari percorsi, scorciatoie, percorsi nascosti e enigmi, dove l'obiettivo è semplicemente arrivare a letto e pregare di non avere troppi postumi il giorno dopo. I suoi creatori di Koro.Games hanno anche annunciato che una nuova demo sarà disponibile allo Steam Next Fest di questo mese (15-22 giugno) e che il gioco completo sarà lanciato più avanti quest'anno.

Ti va un po' di tortura divertente con i tuoi amici a Friendly Steps ?