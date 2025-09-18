Se ti piace lavorare come detective e non hai paura di affrontare l'orrore cosmico, ecco The Séance of Blake Manor

Durante il Convergence Games Showcase, l'editore Raw Fury e lo studio Spooky Doorway ci hanno mostrato per la prima volta The Séance of Blake Manor, un'avventura puzzle e un'indagine investigativa ambientata in un hotel alla fine del 19° secolo. Il problema è che, oltre all'ombra di un killer all'interno dell'edificio, sembrano esserci accenni di qualcosa di più... sinistro. Qualcosa fuori dal mondo.

Il trailer di gioco mostra alcune meccaniche interessanti per l'indagine, mentre dovremo tenere d'occhio il passare del tempo, poiché ogni azione ci avvicina alla fine...

Riuscirai a svelare il mistero di Blake Manor prima dell'alba? Dai un'occhiata al trailer e resta sintonizzato nei giorni che precedono Halloween, poiché il gioco arriverà su PC il 27 ottobre.