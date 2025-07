Se ti sei perso un nuovo Bully di Rockstar, ecco Agefield High: Rock the School

Sebbene ora abbiano molte meno versioni regolari, i giochi che si concentrano sulla libertà del giocatore, o sandbox, hanno avuto il loro picco di popolarità a metà degli anni 2000 con giochi come Grand Theft Auto III (e puntate successive come Vice City o San Andreas) o Canis Canem Edit (noto anche come Bully), tutti sviluppati da Rockstar.

Bully in particolare è stato un caso isolato nell'interesse del franchise di Rock Star con Red Dead e GTA, poiché non ha mai avuto un sequel in quanto tale. Bene, ora almeno avrà un successore spirituale contemporaneo con Agefield High: Rock the School.

Il gioco di Refugium Games (creatori di Greyhill Incident) ci vede entrare nei panni adolescenziali di Sam Tatum, un liceale di 18 anni che sta affrontando il difficile cambiamento di arrivare in una nuova città, un nuovo gruppo di amici (e nemici) e nuovi insegnanti pedanti con cui fare i conti. È un gioco d'avventura per giocatore singolo ispirato all'estetica e alla musica della fine degli anni 2000.

Secondo la descrizione dello studio, la narrazione sarà presentata con filmati cinematografici e presenterà un sistema di frequenza delle scuole superiori "funzionale", in cui ci saranno effettivamente cinque materie da superare. Ci saranno anche attività extrascolastiche, minigiochi, esplorazione dell'intera città e molto altro.

Al momento non abbiamo una data di uscita, ma abbiamo un teaser trailer, che potete guardare qui sotto.

Diventerai il nuovo dirigente scolastico in Agefield High: Rock the School ?