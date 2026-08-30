Se ti stavi ancora chiedendo chi sia il compagno Baldur's Gate III preferito dai fan, Astarion ora ha la sua mini-campagna

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Forse non riceveremo contenuti più ufficiali per Baldur's Gate III, ma i fan apporteranno mod al gioco per molti anni a venire. Le campagne sono un po' complicate, ma un fan ha già aggiunto una storia completa in tre atti, concentrandosi interamente sul vampiro preferito da tutti, Astarion.

A Dream of Silence ReVamped è un'esperienza di sei ore, basata su un gioco testuale creato dalla sviluppatrice Abigail Corfman. La mod stessa è stata creata da lizardphunk e combina tutto il lavoro che hanno fatto nell'ultimo anno per creare la campagna in un unico file scaricabile sul Baldur's Gate III Nexus.

La storia ci porta nella mente di Astarion, mentre è stato messo sotto il controllo di un Bastellus, una creatura che si nutre di energia onirica. Per salvare Astarion, dovrai portare con sé nuovi compagni ed esplorare una nuova versione del dungeon di Cazador mentre ti avventuri nella mente di Astarion.

Ci sono quattro finali da trovare, e ogni atto aggiunge qualcosa di nuovo. Mentre la prima è principalmente incentrata sui dialoghi, potrai interagire di più con il gioco nel corso delle avventure successive. Dai un'occhiata tu stesso se hai desiderato più Astarion nella tua vita.