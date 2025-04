Se vuoi giocare alla versione nativa di Sonic X Shadow Generations su Nintendo Switch 2, dovrai pagare di nuovo il prezzo intero

HQ

Ad oggi c'è una solida line-up di giochi, sia di prima parte che di partner Nintendo, per il lancio di Nintendo Switch 2 il 5 giugno. Anche se non tutti sono contenti del passaggio al formato completamente digitale, con codici di download in scatola, chiavi magnetiche di gioco e così via, almeno ci rimane la consolazione che alcuni dei migliori successi dell'attuale console che avranno versioni migliorate sul suo successore dovranno solo pagare una leggera quota per ricevere l'aggiornamento pronto all'uso, o sarà anche incluso nell'abbonamento Nintendo Switch Online di alto livello.

Ma abbiamo anche il caso opposto: giochi che ti costringeranno a pagare il prezzo pieno una seconda volta se vuoi giocare al titolo con i miglioramenti tecnici dell'hardware moderno. Questo è il caso di Sonic X Shadow Generations.

Nintendo Everything avverte che Sega ha rilasciato una dichiarazione informando i suoi giocatori che "la versione per Nintendo Switch non può essere aggiornata alla versione per Nintendo Switch 2". Il motivo non è chiaro e Sega afferma che ciò si applica sia al gioco base che ai contenuti DLC, che saranno limitati per versione.

Rivela anche che la dimensione del file di Sonic X Shadow Generations su Switch 2 è di 24 GB e che non sarai in grado di prendere i tuoi dati di salvataggio tra Sonic X Shadow Generations per Switch e Sonic X Shadow Generations per Switch 2.

Cosa ne pensi di questa decisione e hai intenzione di giocare a Sonic X Shadow Generations su Nintendo Switch 2?