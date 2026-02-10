Sea of Remnants Anteprima: Molto potenziale che potrebbe essere oscurato da elementi GaaS

HQ

In un mondo in cui Sea of Thieves rappresenta ancora il modo preminente per vivere il gameplay multiplayer e avventuroso, nonostante Skull and Bones e simili abbiano recentemente tentato di sfidare il titano di Rare, bisogna dire che uno sviluppatore è coraggioso a tentare di affrontare il re, per così dire. Ma con il sostegno del colosso cinese NetEase, Joker Studio sta salendo al trono offrendo il challenger Sea of Remnants, un RPG multiplayer che, francamente, trabocca carisma e potenziale. Me ne sono accorto per la prima volta mesi fa, durante la prima occasione di vedere in anteprima il gioco, e negli ultimi giorni sono tornato al progetto come parte del recente Wanderer Alpha Test per vedere come le cose siano cambiate ed evolute.

HQ

Per prima cosa, quel potenziale e quella personalità di cui parlavo non sono spariti. Bastano pochi istanti per sentire il fascino di questo gioco e vedere che Joker Studio ha qualcosa di promettente tra le mani, anche se con la precisazione che le alternative consolidate siano familiari. D'altra parte, nel mondo dei videogiochi di oggi, quando non è così?

Dopo una breve e atmosferica sequenza di apertura, veniamo lasciati andare in una città vivace chiamata Orbtopia, un rifugio per pirati che funge da centro e principale base operativa per i premurosi bucanieri, una città colorata, memorabile e carica di vita. Già Sea of Remnants ha il suo più grande sfidante a battere offrendo un'area hub che sembra più vivace di qualsiasi cosa in Sea of Thieves, e questo senza nemmeno menzionare il fatto che Sea of Remnants non è un mondo pirata normale... È una terra di burattinai spavalli.

Annuncio pubblicitario:

Questa configurazione gli conferisce un aspetto e uno stile che non si trovano altrove, e quando prendi questo, la vivacità e i colori del mondo, lo abbina a personaggi doppiati, cutscene animate, menu tattili e più interattivi, e persino una profondità di gameplay piuttosto versatile che spazia dal combattimento navale in tempo reale all'azione a turni dei personaggi, diventa subito chiaro che Sea of Remnants ha abbastanza stile da fare scalpore.

Ma ecco il punto; a differenza di Sea of Thieves come esempio, Sea of Remnants è sopraffatto dalle tipiche insidie del modello game-as-a-service. Anzi, a volte è così soffocante che mi ricorda un MMORPG per dispositivi mobili, quel tipo di progetto in cui ci sono troppi menu individuali, valute, opzioni di bottino a livelli, risorse, e la lista continua. Ci sono solo un certo numero di giochi simili che una persona può sopportare alla volta, e per me questa è stata la debolezza e il problema più grande che Sea of Remnants deve affrontare. Pass di battaglia, stagioni, risorse e oggetti infiniti da raccogliere, centinaia di personaggi individuali da far salire di livello, tutto si unisce per creare un incubo logistico che potrebbe allontanare i fan più casual interessati alla promessa della pirateria e all'estetica accattivante.

Questo mi delude un po' perché ci sono molte cose che Sea of Remnants sembrano fare bene. L'azione a turni, a differenza della versione precedente che ho testato, ora sembra molto più equilibrata ed equa, le opzioni di selezione dei personaggi hanno più senso, il flusso della storia e della narrazione è più fluido e fluido. In generale, questo sembra un buon miglioramento rispetto a dove Sea of Remnants era otto mesi fa. Eppure, se il gioco venisse lanciato com'è oggi, non sono sicuro di quanto tempo potrei finalmente dedicargli a causa della stancante quantità di elementi simili a un servizio live che oggi sono così stancanti.

Annuncio pubblicitario:

Lascerò passare qualche problema di localizzazione e errori grafici dato che questo è un altro test pre-lancio, e allo stesso modo, dopo aver visto come Joker abbia semplicemente migliorato il gioco negli ultimi otto mesi, rimarrò ottimista che altri miglioramenti saranno in arrivo. Ma non direi di avere preoccupazioni riguardo alla natura aggressiva del gioco come servizio, che potrebbe farlo vacillare e non sfidare Sea of Thieves, per il semplice motivo che non è così facile e divertente da prendere in mano e giocare ogni tanto. Quindi sì, ottimismo cauto. È lì che rimarrò con Sea of Remnants per il momento.