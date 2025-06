Sea of Remnants è l'allegro figlio dell'amore di Sea of Thieves e Skull and Bones

Ora che Sea of Thieves non è più un titolo esclusivo per console Xbox, potresti pensare che non ci sia bisogno di un gioco simile per fare il suo arrivo sui dispositivi PlayStation. Chiaramente il memo non è stato ricevuto.

Durante la trasmissione di State of the Play, ci è stato appena presentato Sea of Remnants di Joker Studio, una fantastica avventura piratesca che sembra combinare la natura più arcade e allegra di Sea of Thieves con Skull and Bones ' sistemi di combattimento navale. Questo porta a un'epica azione nave contro nave e persino a massicci combattimenti contro boss contro creature leggendarie, come un enorme granchio che spara quelli che possono essere descritti solo come soli in miniatura.

L'articolo del PlayStation Blog dissipa almeno un po' dell'oscurità lasciata dal trailer, spiegaSea of Remnants ndo quanto segue: "Questo è un viaggio infinito che si snoda tra la morte e la rinascita, un viaggio in cui remiamo in avanti, instancabilmente, solo per tornare dove tutto è iniziato".

Per quanto riguarda la data di uscita di Sea of Remnants, tutto ciò che sappiamo al momento è che il gioco uscirà nel 2026 e almeno su PS5. Non abbiamo ancora una data di uscita certa, ma puoi vedere il trailer dell'annuncio qui sotto.