Sea of Remnants inizierà il testing closed beta a dicembre 2026

HQ

Lo sviluppatore Joker Studio è stato molto desideroso di raccontare ai fan del suo RPG ocean-fantasy free-to-play Sea of Remnants ogni volta che si presenta. A tal fine, abbiamo avuto l'opportunità di giocare al gioco due volte in passato per vedere come il progetto è stato migliorato e migliorato col passare dei mesi.

Presto, anche i giocatori nelle loro masse potranno vivere Sea of Remnants, poiché durante la Gamescom Opening Night Live, Joker Studio è apparso ancora una volta per annunciare che terrà una beta chiusa del gioco questo dicembre, tutto in vista di un lancio più ampio previsto in data non determinata per "inizio 2027".

La data esatta di inizio dei test in beta closed non è ancora stata confermata, ma quello che sappiamo è che Sea of Remnants è in fase di sviluppo per la maggior parte delle piattaforme, non ultimo PC, PS5, Xbox Series X/S, iOS e Android.