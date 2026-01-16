Sea of Stars arriverà sui dispositivi mobili tra tre mesi

HQ

Sea of Stars è già un RPG ampiamente disponibile, con il gioco giocabile sulla maggior parte delle console e su PC. Presto amplierà questo sforzo includendo ancora più dispositivi e opzioni, la piattaforma più grande di tutte, come ha confermato lo sviluppatore Sabotage Studio che il gioco arriverà su mobile e piuttosto presto.

Con il debutto su iOS e gadget Android il 7 aprile, ci viene detto che i preordini per l'edizione sono già attivi e che puoi procurarti una copia con uno sconto del 10% per un po' di tempo a soli 8,99$ (il prezzo normale è di $9,99).

Per chi non ha ancora provato Sea of Stars, assicurati di leggere la nostra recensione entusiasta del gioco per capire perché probabilmente dovresti provarlo. La domanda ora è quanto bene funzionerà sui dispositivi mobili...