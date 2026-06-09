Sea of Stars ha ricevuto un aggiornamento finale dei contenuti - e una versione per Switch 2

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Tre anni dopo la sua uscita, Sabotage Studio si sta ora preparando a lasciare il suo amato gioco di ruolo Sea of Stars e dedicarsi completamente al suo prossimo progetto. Tuttavia, non hanno ancora finito e hanno un ultimo aggiornamento di contenuto, giustamente chiamato Sunset Edition.

Il principale punto di forza sembra essere una nuova introduzione cinematografica, che è la "più economica finora realizzata" dagli sviluppatori, e che rivelerà nuovi dettagli sul retroscena, ma ci sono anche altre aggiunte, come le modifiche alla difficoltà. Inoltre, il gioco è ora disponibile in una versione dedicata per Switch 2, e chi lo possiede già su Switch riceverà l'upgrade gratuitamente (anche se deve essere scaricato manualmente dallo store). È anche confermato che un'edizione fisica è in arrivo tramite iam8bit.

La Sunset Edition è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme, e abbiamo incluso un video qui sotto in cui lo studio ringrazia i fan e ci permette di dare un'occhiata a questo ultimo aggiornamento sui contenuti.