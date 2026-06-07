Sea of Thieves ci sta dando le "chiavi dei mari" nell'aggiornamento gratuito Custom Seas

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Sea of Thieves è stato un successo fin dalla sua uscita otto anni fa, uno dei titoli multiplayer principali per Xbox Game Pass, e Rare ha saggiamente guidato la nave per attirare sempre più giocatori con aggiornamenti costanti. Cos'altro potevano fare? Nella stagione 20, in uscita il 18 giugno, ci stanno letteralmente dando le "chiavi dei mari".

L'aggiornamento Custom Seas include un editor di livelli dove puoi creare modalità di gioco, come un duello di cecchini o battaglie navali... Sulle barche a remi. L'editor ti permette anche di creare pezzi cinematografici o semplicemente posti interessanti dove uscire con gli amici, sta a te decidere cosa fare.

E se non sei il tipo creativo, con la grande quantità di contenuti generati dagli utenti creati dal 18 giugno, avrai molte novità da fare in Sea of Thieves dopo la Stagione 20, Custom Seas, uscita su Xbox Series X/S, Xbox One, PC e PS5.